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محلب يوجه بمحاسبة المقصرين خلال إجتماع لمناقشة موقف الخدمات بمطروح

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محلب يوجه بمحاسبة المقصرين خلال إجتماع لمناقشة موقف الخدمات بمطروح محلب يوجه بمحاسبة المقصرين خلال إجتماع لمناقشة موقف الخدمات بمطروح

إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إجتماعا اليوم ضم كل من وزراء، “التنمية المحلية، الصحة، الإسكان، والزراعة”، إضافة لمحافظ مطروح، لمناقشة موقف الخدمات المختلفة بالمحافظة وحل مشكلاتها.
> وخلال الإجتماع عرض اللواء بدر طنطاوي، محافظ مطروح، الموقف الحالى من مشكلة الطرق بالمحافظة، وأرحع ذلك لعدم التزام شركات المقاولات المنفذة للطرق الحدودية بمعايير الأمن والسلامة، وعدم وضع علامات إرشادية.
> وعقب ذلك ، وخلال الاجتماع، أجرى رئيس مجلس الوزراء على الفور اتصالا هاتفيا بوزير النقل، كلفه خلاله بمتابعة تنفيذ معايير الأمن والسلامة بجميع الطرق على مستوى الجمهورية، والتزام شركات المقاولات بذلك، وضرورة أن تتم محاسبة المقصرين.
> كما وجه محلب بضرورة إصدار قائمة سوداء بالمكاتب الإستشارية التي تتولى الإشراف على تنفيذ وتسليم المشروعات المختلفة، في حالة ثبوت عدم التزامها بالمعايير المتفق عليها.
> وعلى جانب آخر طالب محافظ مطروح بسرعة إصدار ترخيص للمطحن الوحيد الموجود بالمحافظة، والذي تكلف 55 مليون جنيه، وتأخر إصدار ترخيص تشغيله، حيث أجرى رئيس الوزراء ايضا اتصالا بوزير ، وتم خلاله الاتفاق على التنسيق مع المحافظ لاصدار ترخيص تشغيل المطحن خلال ساعات.
> ووجه رئيس مجلس الوزراء بأهمية أن تكون هناك قواعد خاصة للتعامل مع المحافظات الحدودية، لأن لها ظروفا خاصة، كما كلف محلب، وزير الإسكان بالتنسيق مع وزير الري، ومحافظ مطروح، لاستكمال المرحلة الثانية من محطة مياه العلمين، لخدمة أبناء محافظة مطروح.
> من جانبه عرض محافظ مطروح، خلال الإجتماع مع رئيس الوزراء، بعض الخدمات الطبية المتوافرة بالمحافظة، حيث يوجد 23 جهاز غسيل كلوي، تعمل بكفاءة، وكذا 33 حضانة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا وضع برنامج لتطوير الوحدات الصحية بالمحافظة، فيما تم توفير الإحتياجات من الأطباء، كما تم تنظيم قوافل طبية للمناطق النائية بمحافظة مطروح.

أ ش أ

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