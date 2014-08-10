20 ألفاً من الإيزيديين العراقيين يفرون من جبل سنجار هرباً من “داعش”

تمكن أكثر من عشرين ألف شخص من الايزيديين العراقيين ، من الهروب بمساعدة قوات البيشمركة الكردية من جبل سنجار عبر سورية والعودة إلى اقليم كردستان العراق، حسبما أفادت مصادر رسمية.

وبحسب”روسيا اليوم”، قالت النائبة الايزيدية في البرلمان العراقي، فيان دخيل، اليوم الأحد، ” “تمكن حوالي عشرين ألف من أهالي سنجار من الهرب من جبل سنجار بمساعدة قوات البيشمركة عبر سورية والدخول للعراق عبر معبر فيشخابور”.

وأضافت النائبة “مازال هناك آلاف آخرون عالقين في الجبل”.

من جانبه، قال شوكت بربهاري، مسؤول نقطة فيشخابور الحدودية مع سورية، “تمكنت قوات البيشمركة منذ يوم أمس حتى الآن من تأمين وصول نحو 20 الف ايزيدي، غالبيتهم من النساء والاطفال، الى اقليم كردستان، بعد ان كانوا عالقين في جبل سنجار”. وأضاف أن “العملية مستمرة للمساعدة في تامين وصول المدنيين الباقين لاننا لا نعلم عددهم”.

وكان المواطنون الأيزيديون قد تركوا مدنهم وقراهم في قضاء سنجار، ولجأوا الى جبل سنجار المجاور خوفاً من أعمال القتل التي يقوم بها مسلحوا “داعش” بعد إجتياحهم لمناطق هذه الطائفة الدينية العراقية الصغيرة القاطنة في شمال العراق منذ آلاف السنين.