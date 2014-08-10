بلاغين للنائب العام ضد «الشيخ ميزو» بتهمة إزدراء الدين الإسلامي

تلقى المكتب الفني للنائب العام، المستشار هشام بركات، منذ قليل، بلاغين من كلاً من مدير عام شئون الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، الشيخ عبدالعزيز النجار، والأستاذ بكلية حقوق حلوان، منصور عبدالغفار، ضد المدعو محمد عبدالله نصر الشهير بـ «الشيخ ميزو»، بتهمة إزدراء الدين الإسلامي، وانتحاله صفة الانتساب لمؤسسة الأزهر.

ذكرا البلاغين الذيم حملا الأرقام 16142، 16143 أن المشكو في حقه ظهر على العديد من الفضائيات متحدثا في أمور تخص أساسيات ديننا الحنيف مرتديا زي العلماء وشيوخ الأوقاف، وطعن ونال من ثوابت عقيدتنا وديننا الإسلامي.

اتهم البلاغ مقدمي البرامج الفضائية بتقديم من ليس له أصول الإسلام، والسنة النبوية وكتابها الصحيح، وآخرها كان لقاءه ببرنامج العاشرة مساءا مع الإعلامي وائل الإبراشي، وطعن في صحيح البخاري وما يحتوية من السنة النبوية ومناهج الأزهر الشريف.

وصف مقدما البلاغين “ميزو” بالجاهل بالدين والعار على الثقافة الإسلامية، مشيراً إلى أن مثل هؤلاء الجهلاء لا صفة لهم سوى محاولة التجارة بالدين وبالزي الأزهري.

وطالب البلاغين من النائب العام سرعة ضبط واحضار المشكو في حقه ومواجهته بما نسب اليه من اتهامات ، وكذا التصريحات التي أدلى بها عبر فضائية دريم وبرنامج العاشرة مساءا، واتخاذ اللازم ضده