لويفي تقدم أول مجموعات جوناثان أندرسون في الشرق الأوسط

تعرض لويفي أول مجموعة للقطع التي صمّمها جوناثان أندرسون، وهي تشكيلة أساسيات تسبق الإطلاق وتغطي مختلف الفئات وتكشف للدنيا عن عالم لويفي الجديد.

المنتجات التي خضعت لبعض التعديل تتكوّن بالتحديد من الحقائب، الاكسسوارات، قطع رئيسية للملابس الرجالية، بالإضافة الى قطع منزلية مثل الوسائد الجلدية، البطانيات المصنوعة من صوف الخراف، وكرسيّ من الخشب والجلد معًا أعيد تصميمها وتصوّرها من المحفوظات. يعكس كل منتج مدى التركيز على حاسة اللمس، الشكل النقيّ، وأهمية العملانية التي هي في صميم لويفي اليوم، فيما يُستكمل البناء على الالتزام بالأعمال الحرفية الحديثة والابتكار اللذين رافقا الدار منذ عام 1846.

أعيد النظر بحقيبتي الدار الأيقونيتين "أمازونا" و"فلامنكو" من أجل إخراج بساطة شكلهما الأصلي ونعومتهما الطبيعية. أما بالنسبة الى حقيبة الـToteShopper العملانية والأنيقة معًا، فحملت اسم وشعار لويفي اللذين أعيد تصميمهما، كما أن أحد طرازاتها جاء مغطى كاملًا بالفرو، فيما ظهرت السلع الجلدية مثلًا لمحافظ باختلافات وتنوّعات لا نهاية لها – من جلد الثعبان إلى نمط الأحرف المتواصلة المحفورة بخفة – تلبية للأذواق والاحتياجات المختلفة.

ستتوفر مجموعة الأساسيات فى الشرق الأوسط ابتداءً من أول أكتوبر.