"سان لوران" أناقة تبقى على مرّ السنين



"يجب أن لا تغير السيدة ما في خزانة ملابسها كل ستة أشهر، بل يجب أن تكون قادرة على ارتداء ما تملكه من ملابس لتضع إضافتها عليها؛ لأنها من الكلاسيكيات الخالدة"، كانت هذه الكلمات للمصمم الراحل ايف سان لوران بعد عرض إحدى مجموعاته لدار "Dior" عام 1959، والذي كان عاشقاً للأناقة ومبدعاً بطريقة فريدة خولته من حفر اسمه في مجال الموضة والأزياء في سن مبكرة جداً، فقد كان المدير الإبداعي لـ "Dior" في عمر 21 عاماً فقط، إضافة إلى إنشائه لدار الأزياء الفرنسية الشهيرة التي تحمل اسمه.

رحل المصمم عن هذا العالم في عام 2008، وكانت ذكرى مولده في أول أيام شهر أغسطس، وبهذه المناسبة نلقي نظرة على لمساته الخالدة في إطلالات النجمات على مر السنين، ولا يمكن أن نغفل عن التغييرات التي مرت بدار "YSL"، إحدى أشهر دور الأزياء الفرنسية، والتي أصبح اسمها "Saint Laurent" في عهد المصمم صاحب الأصول التونسية هادي سليمان الذي عانى في بداية الأمر ليرضي جمهور ايف سان لوران، ولكن يبدو بأنه قد فعل ذلك في نهاية الأمر رغم اعتراضات الكثيرين.

كانت تصاميم ايف سان لوران اختياراً للعديد من النجمات الأنيقات على مر السنين، فقد ظهرت بها العديد من النجمات ابتداء من صوفيا لورين Sophia Loren وانتهاء بنيكول كيدمان Nicole Kidman، أما في 2014 وبعد 6 أعوام من رحيل المصمم أصبحت الدار خياراً للسيدات الأنيقات المخلصات للأناقة الكلاسيكية، مثل: انجلينا جولي Angelina Jolie، وجيسيكا تشاستاين Jessica Chastain، بالإضافة إلى الشابات الجريئات، وقد حرص المصمم هادي سليمان على أن يدمج لمسته الجريئة مع كلاسيكيات سان لوران الخالدة، فضخ دماء جديدة للدار، وجذب لها أنظار العديد من الشابات الأنيقات، مثل: هايلي سانفيلد Hailee Steinfeld، إيما ستون Emma Stone، ريتا أورا Rita Ora.

شاهدي معنا في الصور أعلاه كيف زينت تصاميم دار "Saint Laurent" إطلالات النجمات على مر السنين.

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