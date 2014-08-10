الجينز لأجمل إطلالات هذا الصيف

نمتلك جميعنا ملابس متعددة ومتنوّعة مصنوعة من قماش الجينز، إن كانت سراويل، أو قمصاناً، أو تنانير، أو فساتين؛ وكلّها مصنوعة من هذا القماش العمليّ، الذي لا يخرج عن تيّارات الموضة، وإنّما يزداد رواجاً وشعبيّة، عاماً بعد عام. وفي هذا الموسم، كان لقماش الجينز الحضور الأقوى على منصّات عروض الأزياء العالمية، وكذلك في إطلالات الشارع، وحتى في إطلالات المشاهير. وقد رأيناه يُقدّم بطرُق مُختلفة وحديثة، بعضها رسميّ ويصلح للمناسبات الأنيقة، مثل الذي قدّمه دار Balmain وAnthony Vaccarello، وبعضها عصريّ وكاجوال ويصلح للمناسبات اليومية مثلما رأيناه لدى DKNY، وAshish.

يتميّز هذا القماش بعمليّته والراحة التي يوفّرها في جميع الفصول، إذ يقي من البرد في الشتاء، ولا يحبس حرارة الصيف العالية. لذلك، تعتمده النساء على اختلاف أعمارهنّ لمناسباتهنّ المختلفة. وقد رأينا العديدات يعتمدن صيحة الجينز مع الجينز أو (الجينز لإطلالة كاملة)، وهذه الصيحة رائجة جداً في هذا الموسم، خصوصاً على سروال ضيّق، وقميص عريض، مع اكسسوار بلون قويّ، أو مع اكسسوارات معدنيّة كحذاء أو حقيبة باللون الفضيّ.

بإمكانك اعتماد الجينز كملابس للعمل، على أن ترتديه بطريقة أنيقة. ويمكنك تنسيق تنورة من القماش، سوداء، مع قميص الجينز. وكذلك بإمكانك اعتماده للمناسبات الرسميّة، إن نسّقته مع قماش فاخر كالدانتيل أو القماش البرّاق. وبالإمكان المحافظة على اللوك الكاجوال، ببساطة، عن طريق سروال الجينز مع قميص قطنيّ فضفاض.

اختاري قماش الجينز في هذا الصيف، وارتديه بالطريقة الأنسب لك والأقرب إلى ذوقك، وستحصلين بذلك على إطلالة كلاسيكيّة، عصريّة، وكُلّها أناقة.

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