مجوهرات فاخرة تزين أجمل إطلالات النجمات

تعتبر النجمات المجوهرات النفيسة جزءاً مهماً بل أساسياً من إطلالاتهن وخاصة المسائية والرسمية منها، ولايكتمل أي فستان أو تصميم ترتديه النجمات على السجادة الحمراء من دون أن يُزيَّن بالمجوهرات الفاخرة التي تحمل توقيع أكبر دور المجوهرات العالمية.

بعضهن يفضلن التصميمات الكلاسيكية والتقليدية والتي تكون عبارة عن عقد من الماس الأبيض، أو سوار أو أقراط ناعمة من الذهب واللؤلؤ. والبعض الآخر وخاصة الشابات منهن يفضلن المجوهرات ذات التصاميم المبتكرة والتي تحوي العديد من الأحجار الكريمة الملونة والكبيرة. لكن مهما كان التصميم بسيطاً أو مبتكراً فعلى هذه المجوهرات أن تكون من دور المجوهرات العالمية حيث اختارت عارضة الأزياء Arizona Muse عقداً مميزاً من De Beers، والممثلة Jessica Biel اختارت مجوهرات من Tiffany&Co مع فستانها الرائع من G iambattista Valli، أما الممثلة الانكليزية Naomi Watt s فقد اختارت عقداً رائعاً من Bulgari على شكل أفعى التفت حول رقبتها، بينما عارضة الأزياء الاسبانية Nieves Alvarez فقد تألقت بفستان باللون الخمري من Elie Saab ومجوهرات فاخرة من Bulgari، وNatalie Portman اختارت إطلالة كاملة من Dior حتى أقراطها ساعة يدها كانا من تصميم الدار، واختارت الممثلة الفرنسية الناعمة عقد من Chopard ارتدته مع فستانها الأبيض من مجموعة Dior Couture.

اخترنا اليوم أجمل المجوهرات التي اختارتها النجمات مؤخراً لإكمال إطلالاتهن الأنيقة، فمن برأيك اختارت أجمل هذه المجوهرات ومن نسقتها مع ملابسها بأفضل طريقة؟

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