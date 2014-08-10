وزير التعليم يفتتح برنامج إعداد القادة بالعجوزة بمشاركة 640 طالبا

افتتح الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم صباح اليوم المشروع القومى لإعداد قادة المستقبل باتحاد الطلاب، والذى تم تنظيمه بالتعاون مع قطاع التدريب بالشركة المصرية للاتصالات، ويتم تنفيذه خلال الفترة من 9 إلى 22 أغسطس الحالى.

وحضر الافتتاح المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب بالمصرية للاتصالات، والفنان محمد صبحى.

وأكد الوزير أن إعداد قادة المستقبل من الطلاب يعد هدفا رئيسيا للوزارة، لأن هؤلاء الشباب سيخرج من بينهم رئيس وزراء ورئيس جمهورية، لافتا إلى أن شبابنا يتمتع بفكر رائع وينبغى أن نعلمهم كيف يحبون بلادههم بشكل صحيح، وأضاف: "نحن نبنى وأهم ما فى البناء هو الشباب".

وتابع أن المشروع يشارك به 640 طالبا على مستوى الجمهورية من طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية ، ويشمل التدريب على الاتصال الفعال، حل المشكلات، مهارات القيادة، وفرق العمل والعمل بشكل جماعى، وأشار إلى أنه سيتم تنفيذه فى 3 محافظات: القاهرة بواقع (16 طالبا)، والإسماعيلية بواقع (320 طالبا) والبحر الأحمر بواقع (160 طالبا).

وأضاف أبو النصر أن الشركة المصرية للاتصالات تتعاون مع الوزارة فى عدة من بينها مشروع إعداد القادة، لأن لديها مركز إعداد قادة على أعلى مستوى، وقدمت مساهماتها للوزارة فى هذا الموضوع بدون مقابل.

وأضاف فى بيان له أن الوزارة شعارها "معا نستطيع"، ولذا استطاعت بناء 1150 مدرسة جديدة هذا العام، على الرغم من أن الميزانية لا تكفى إلا لبناء 300 مدرسة سنويا، وهذا يرجع للجهود الذاتية ومساهمات المجتمع المدنى، وتابع: "استطعنا بناء أسوار لــ 427 مدرسة من ضمن 627 مدرسة بلا أسوار، كما قمنا بتصنيع مليون مقعد".

ومن جانبه اقترح محمد النواوى فى كلمته خلال الافتتاح أن يطلق على وزارة التربية والتعليم "وزارة الثروة أو "وزارة "الخزانة"، لأنها تمتلك الثروة التى تحقق البناء والتطوير والطموح، لافتا إلى أنها وزارة تقوم على فكرة تعبئة الكنز البشرى، وأضاف أننا كلما نقلنا جزءا من مسئولياتها للشباب والقيادات بالأقاليم كلما حققنا مزيد من النجاح.

ومن جهته أكد الفنان محمد صبحى أن إعداد القادة لا يمكن أن يبدأ بعد الجامعة وإنما يبدأ من المرحلة الابتدائية، مشيرا إلى أن الفن والإعلام مسئولان عن هدم العقل المصرى وتشويه وجدان المصريين بالعديد من الأعمال الفنية الهدامة.

وطالب صبحى طلاب مصر بألا يسلموا عقولهم لما يشوه انتماءهم لهذا الوطن، قائلا: "لابد إن نعشق سماءها وترابها وأيضا عذابها لأنها بلدنا، وإذا كنا نريدها جنة، فأنتم من تصنعون هذه الجنة".

وأردف صبحى أن الانتماء إلى الله لا يكتمل إلا بالانتماء إلى الوطن، وطالب الشباب بعدم تضييع وقتهم فى التصفح لمواقع الإنترنت، لافتا إلى أن الكثير منها مضيعة للوقت بلا فائدة، وطالبهم بالقراء، وطالب صبحى الوزير بعدم ترك الطلاب المشاركين بهذا المشروع بعد انتهاء التدريب، وضرورة متابعتهم ولقائهم وربطهم بأبحاث للاستفادة من خبراتهم واحتضان المتميزين منهم.

كما طالب صبحى بأيفاد البعثات الدراسية بعد الثانوية العامة وليس بعد التخرج من الجامعة، مشيرا إلى أن الطلاب المبعوثين سيعودون إلى مصر ويعلمون الآلاف من الطلاب.