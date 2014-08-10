نظّفي بشرتك من دون تكلفة مادية!

قد يحين موعد تنظيف بشرتك كل ثلاثة أشهر، أو مرتين سنوياً مع بداية موسمي الصيف والشتاء حسب نوعية بشرتك، ولكن ماذا إذا جاء موعد تنظيف بشرتك دون ميزانية كافية للذهاب إلى مركز التجميل؟

قد تجدين أن الحل البديل هو الذهاب إلى صالون تجميل أقل تكلفة، ولكن قد تحتوي صالونات التجميل منخفضة التكلفة على خبرة ضعيفة أو حتى أنهم يستخدمون منتجات غير صحية للعناية بالبشرة، لذا فإن "سيِّدتي" تنصحك بالذهاب إلى مركز تجميل متخصص، حتى يقدم لك العناية الكاملة باستخدام منتجات طبيعية لتنظيف البشرة، وإن لم تتوفر لديك الإمكانية للقيام بهذا الأمر فإن الحل الأنسب هو القيام بذلك يدوياً في المنزل، وذلك باتباع هذه الخطوات البسيطة:

1. نظفي وجهك جيداً

قومي بمسح بشرتك بقطنة منقوعة بالحليب، وممريها على وجهك حتى تزيل الدهون والماكياج إن وجد، أو اغسلي وجهك جيداً بغسول مناسب لنوعية بشرتك.

2. التقشير

تعتبر خطوة تقشير البشرة من أهم الخطوات لإزالة الخلايا الميتة وتنظيف البشرة بعمق، وتتم هذه المرحلة بمزج ملعقة من العسل مع ملعقة من الحليب البودرة، ثم توزيع المزيج على الوجه بحركات دائرية بأطراف الأصابع مع مراعاة عدم نسيان منطقة الرقبة، وبعد التأكد من تقشير الوجه بأكمله، اغسليه بالماء الفاتر، ثم بللي قطنة بماء الورد، وامسحي بها على وجهك، ثم جففي وجهك جيداً.

3. البخار

تساعد هذه الخطوة على تخليص البشرة من الدهون التي يصعب التخلص منها في المرحلتين السابقتين، إضافة إلى قيامها بتفتيح مسام البشرة، وذلك بتعريض البشرة إلى حمام بخار مضاف إليه ملعقة من عطرك المميز.

قومي بإحضار قدر به ماء مغلي، وقربي وجهك إلى البخار المتصاعد مع إضافة عطر اللافندر أو البابونج أو ماء الورد، واستمري في هذا الأمر من 5 إلى 10 دقائق، بعدها قومي بمسح وجهك باستخدام قطنة مع الضغط الخفيف على مناطق تواجد الدهون والرؤوس السوداء كالأنف والذقن، وفي النهاية استخدمي مكعبات الثلج لقبض مسام البشرة، ثم امسحي وجهك بقطنة مبللة بماء الورد لتهدئة وترطيب البشرة.

4. القناع المغذي

من أهم المراحل لإنجاح تنظيف البشرة والحصول على بشرة متألقة ونضرة، ويوجد العديد من الماسكات لتغذية البشرة، لكن عليك اختيار الماسك المناسب لنوعية بشرتك حتى تستفيدي من التنظيف جيداً، ولا تنسي أثناء عمل الماسك أن تقومي بتغطية العينين بقطنة مبللة بشاي بارد حتى تحصلي على استرخاء تام.

ومن الأقنعة المفيدة للبشرة قومي بمزج صفار بيضة مع ملعقتين من العسل الأبيض، واتركي المزيج على وجهك لمدة ربع ساعة، ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

5. الترطيب

تعتبر الزيوت الطبيعية من أفضل المرطبات للبشرة؛ لأنها تؤثر مباشرة على خلايا البشرة، فيمكنك مزج نقطتين من زيت اللوز أو زيت الزيتون مع ملعقة من الجلسرين، ووضعهم على بشرتك لترطيبها، ومن الممكن استعمال الكريم المرطب الخاص بك، أو الاكتفاء بتمرير القليل من العسل أو البرتقال أو الفراولة على بشرتك.

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