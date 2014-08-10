تميّزت النجمة تارا عماد بإطلالاتها الجماليّة اللافتة في مسلسل "صاحب السعادة"، حيث استخدمت ألوان المكياج المناسبة لبشرتها، ورسمت عينيها بشكل أبرز جمالهما. لكنّ الجديد هو أنّ تارا عماد تشتهر بجلسات التصوير التي تجريها، وهي تُدرك في كلّ مرّة ما هو المكياج المناسب للإطلالة. وأنت، سيدتي، إذا كنت تحبّين اتّخاذ الصور الشخصيّة، أو كان لديك جلسة تصوير، وتُريدين اعتماد المكياج المناسب، فإليك تفاصيل وخطوات مكياج جلسات التصوير، على طريقة تارا عماد.

وضع المكياج في جلسةٍ للتصوير الفوتوغرافية يكون مختلفاً عن المكياج في الأيّام العاديّة.. وهنا بعض النصائح التي قد تُساعدك في الحصول على المكياج الأفضل عند التصوير.

قد يعجبك:مكياج العيون البنية على طريقة النجمات

- استخدام الألوان غير اللامعة: المكياج غير اللامع لا يعكس الضوء، ممّا يجعل من السهل تطبيقه ويناسب الصور.

- رسم الحواجب: حتى لو كنت لا تُحددين حواجبك بشكل يوميّ، ننصحك بملئها عند التصوير.

- استخدام الألوان الفاتحة: ننصحك باستعمال ألوان البودرة وظلال العيون وأحمر الشفاه الفاتحة أكثر ممّا تستعملينه في الأيام العاديّة.

- استخدام البودرة: يُعتبر هذا المستحضر من أساسيّات جلسات التصوير، من أجل التخلّص من اللمعان الذي قد يحدثه الضوء على الوجه في الصورة.

ـ عند الانتهاء من المكياج، استخدمي البودرة لإزالة اللمعان. كما ننصح بأخذ بعض البودرة معك لتخبئة الزيوت التي قد يفرزها الوجه خلال النهار.

- وضع المكياج في الضوء الطبيعي: ننصحك عند وضع المكياج بوضعه وأنت إلى جانب النافذة أو في غرفة مع الكثير من الضوء الطبيعي. هذا سيعطيك فكرة أفضل عن كيفية ظهورك في الصور.

- وضع أحمر الشفاه الغلوسي: عندما يتعلّق الأمر بالصور، فإنّ بريق الشفاه أمرٌ لا بدّ منه. لمعان الشفاه يُساعد في الحصول على نظرة كاملة في الصور.

- وضع الماسكرا السوداء: يعتقد البعض بأنّ اللون الأسود قاسٍ جداً بالنسبة إلى البشرة. ولكنّه عندما يتعلّق الأمر بالصور، فإنّ الأسود يبقى هو اللون الأفضل لإبراز جمال العينين في الصور.

هذه الخطوات تلتزم بها تارا عماد لتحصل على مكياج مناسب لجلسات التصوير، ما يُبرز جمالها ويُجسّد الواقع الجميل بصورٍ أجمل.

تابعي أيضاً:

تعرّفي إلى نوع الكحل العربي المناسب لك

اكتشفي من هي النجمة السورية من عينيها!

الفيديو: تعلمي الطريقة الصحيحة لازالة المكياج