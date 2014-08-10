«الأيزيديين» من جبال سنجار للبيت الأبيض.. يدعون بالخير والسلام للبشرية.. والشيطان أعظم الموحدين

كتبت: نانيس محمد

كما أختارو لأنفسهم معتقدا يعتبره البعض غير مؤلوف، كان إختيارهم كذلك بعزل أنفسهم بمجتمعات صغيرة متفرقة ما بين شمال غرب العراق وسوريا وجنوب غرب تركيا.

لولا «داعش» ربما لم يعلم الكثير عن «الأيزيديون» شيئا، فبهم إكتسب مايسمى بتنظيم الدولة الإسلامية مكاسب جديدة وفرض سيطرة على رقعة أخرى من أرض العراق وسوريا، ولأجلهم ثارت ثورة الأمريكان بحجة إنقاذ الإقليات بأرض الرافدين.

«الأيزيديين» كان يطلق عليهم خلال فترات تاريخية سابقة “بالداسنية والتيراهية” وذلك عقب ظهور الشيخ “عدى الهكارى”، واشتهر أصحاب تلك الديانة بالصحبيته والعدوية والهكارية، والمرجح أنه مع سيطرة العثمانيين على “العراق وكردستان” جاء مسمى «الأيزيديين»، وكما كان المسمى كان فى تلك الحقبة العثمانية، كان كذلك مرحلة الإنكماش، خاصة مع حملات الإبادة التى انتهجتها الدولة الخلافة.

ووفقا لأرقام منظمات تابعة للامم المتحدة، يصل تعداد «الأيزيديين» الى 2,550,000يزيدي يعيش حوالي 750 ألف منهم في العراق، و30 الف فى سوريا، فى حين إنخفض عددهم بتركيا الى 500 شخص فقطـ، بعدما كان يقدر ب25 الف فى بداية ثمانييات القرن الماضى، كما يتواجد أعداد قليلة فى أرمينيا وجورجيا، الى جانب تواجد عدد منهم لم يقدر حتى الأن فى إيران.

ويتجسد الأله فى الديانة «الأيزيديين» على شكل طاووس، مصنوع من النحاس بحجم الكف المضمومة، ويحكم الكون بمعيه سبعة من الملائكة.

كما تعتبر الماء والنار والهواء من رموزهم المقدسة، ويدعو «الأيزيديين» فى دعائهم بالخير والسلام للبشرية، فى دعاء جامع على ثلاث فترا مع شروق الشمس وغروبها، بجانب أدعيتهم فى المناسبات الدينية والأعياد وعلى المريض، واخرى وقت حدوث الكوارث والفياضانات وخسوف الشمس وكسوف القمر.

ويعتبر “وادى لالش” هو مكان «الأيزيديين» المقدس، واليه ينزحون لأداء فريضة حجهم، وصلاتهم عبارة عن أدعية يتلونها بإتجاه الشمس التى يتعتبرونها أعظم ما خلق الله، ويتوجه الايزدي نحو بعد الاغتسال، واقفا بخشوع رافعا يديه إلى السماء حافي القدمين وهذا يتكرر في اليوم ثلاثة مرات عند الشروق وعند الغروب وكذلك في الليل قبل النوم ويتلى في كل مرة تراتيل وادعية خاصة تتميز بأسلوب ادبي ولغوي قوي جدا اشبه بالشعر الموزون والمقفى.

ويصوم “الأيزدى” كيفما شاء ووقتما شاء، ولكن هناك صوم عام يسمى صوم “ايزي” ومعناه “صيام الله” ويكون لمدة ثلاثة أيام يصادف غالبا شهر ديسمبر، وذلك بسبب إتباعهم التقويم الشرقى القديم “الكريكورى”.

ويعتقد أصحاب الديانة “الأيزيدية” أن الأنسان مسئول عما يقترفه، وليس للجن أو الأراوح الشريرة دخل فى ذلك، فهم لايعتقدون فيها، وان الله هو كله خير اما الشر فياتي أيضا من بابه نتيجية لافعال البشر لذا الصراع بين الخير والشر هو في الأساس صراع بين النفس والعقل فاذا انتصر العقل على النفس نال الإنسان خيرا

ويعتبر «الأيزيديين» أن أبليس أو عزازيل كما يطلقون عليه، من أعظم الموحدين، بسبب رفضه السجود لأدم، لإعتباره السجود لغير الله مذله “حسب زعمهم” وبذلك رفعه الله لمكانه عظيمة وجعله ملكا على الملائكة.

وعن أعيادهم، فيحتلف “الأيزيدين بعيد “جما” أشهر وأكبر الأعياد ويعنى باللغة الكردية “عيد التجمع” وتستمر طقوس الإحتفال به لسبعة أيام متتالية تبدأ بطقوس ومراسيم دينية خاصة أبرزها مراسيم “السما” و”ذبح الثور”، وهناك أيضا “عيد سرى سال” أو “رأس السنة” ويعتبر امتدادا لأعياد شرقية قديمة حيث يتطابق مع عيد رأس السنة البابلية الذي يقع في الربيع، ثم عيد “خدر الياس” يقع هذا العيد في أول يوم خميس من شهر فبراير.

ويرى موقع «بي بي سي عربي» أنه بسبب معتقدات «الأيزيديين» غير المألوفة، غالبا ما يشار إليهم بغير وجه حق أنهم «عبدة الشيطان»، وكما هو الحال مع ديانات الأقليات الأخرى في المنطقة، كالدروز والعلويين، لا يعتنق ديانة الإيزيدية إلا من ولد بها، ولا يمكن اعتناقها دون ذلك.

ويوضح: «أما ما يواجهونه من اضطهاد مستمر في المنطقة التي يعيشون فيها في جبال سنجار غرب الموصل فيرجع في الأساس إلى الفهم المغلوط لحقيقة تسميتهم، حيث يعتقد المتشددون من السنة، أمثال تنظيم الدولة الإسلامية، أن هذا الاسم يرجع إلى يزيد بن معاوية، ثاني حكام الدولة الأموية.

إلا أن دراسة حديثة، بحسب «بي بي سي» أظهرت أن هذه التسمية لا علاقة لها بالخليفة الأموي، أو حتى بمدينة يزد في فارس، بل هي مشتقة من الكلمة الفارسية «إيزيد» والتي تعني الملاك أو الإله، لذا فإن اسم الإيزيديين ببساطة يعني «عبدة الرب»، وهو ما يعمد الإيزيديون من خلاله إلى وصف أنفسهم.

ومع عملية إجلاء آلاف الإيزيديين المحاصرين من قبل تنظيم «داعش» في جبل سنجار في الموصل شمال العراق منذ نحو أسبوع للانتقال إلى الجانب السوري من الحدود، هرباً من جرائم داعش، تم تسليط الضوء عليهم وأصبحوا فى بؤرة الاهتمام الدولى وبدأت قوى دولية أبرزها واشنطن والأمم المتحدة تدرس كيفية حل الأزمة الإنسانية للإيزيديين، حيث عقد الرئيس الأمريكى باراك أوباما اجتماعاً مع الأمن القومي الامريكي درس فيه اتخاذ خطوات جدية للقيام بطلعات جوية لقصف مواقع تنظيم الدولة الاسلامية، وإرسال مساعدات عاجلة إلى الإيزيديين المحاصرين في جبل سنجار، لإنهاء الأزمة الإنسانية، كما التقى نائب مستشارة الأمن القومي الأمريكي، بن رودس، مساء الجمعة، بأعضاء من قبائل الإيزيدية العراقيين في البيت الأبيض بحث فيه مع أعضاء من قبائل الأيزدية العراقية الوضع الإنساني المتردي في شمال العراق، خاصة التي تؤثر على المجتمع الإيزدي كما بحث وبحث “رودس” قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتنفيذ إنزال مساعدات إنسانية تشمل الغذاء والدواء إلى الأيزديين وباقي المدنيين المحتجزين في جبل سنجار وتخويله لضربات جوية تساعد على كسر الحصار المفروض حول الجبل.

وعن الروايات المتواردة عن حصار «الأيزيديين» ، كانت تلك المتعلقة الشابة الإيزيدية هوري حمو 28 عاماً التى اضطرت أن تلد في أحد كهوف جبل سنجار بمحافظة نينوى شمالي العراق، عقب إجلاء آلاف من سكان سنجار.

وقصة حمو واحدة من عشرات القصص التي تحتفظ بها ذاكرة الصحفية الإيزيدية “رسالة شركاني” التي وجدت نفسها محاصرة مع الآلاف من العائلات السنجارية الإيزيدية في جبل سنجار منذ الثاني من أغسطس الجاري، بعد سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية”.

ووفقا لحديثها لـ”الأناضول” قالت “شركانى” بعد تمكن “حمو” من الفرار مع العشرات من المحاصرين في جبل سنجار ووصول “حمو” قبل يومين إلى أربيل، عاشت 5 أيام مرعبة في الجبل في ظل شح شديد في الغذاء ومياه الشرب فضلاً عن درجات الحرارة المرتفعة، إلا أن المخاض جاءها في أحد الكهوف في الجبل وولدت طفلاً، إلا أن نزيفاً حاداً أصابها ماتت على إثره، ولحق مولودها بها بعد ساعات قليلة.