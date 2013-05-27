نيمار: اللعب بجانب ميسي وشابي وإنيستا سيكون شرفا كبيرا

برازيليا، (إفي): ودع البرازيلي نيمار فريقه ومواطنه سانتوس في مباراة فلامينجو التي انتهت بالتعادل سلبيا حيث قال عقب اللقاء أن اللعب بجانب الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسبانيين شابي هيرنانديز وأندريس إنيستا زملائه في ناديه القادم برشلونة سيكون "شرفا كبيرا".

وقال اللاعب "حتى الآن لا أعرف ما الذي يعنيه التعاقد مع أفضل فريق بالعالم ولكن اللعب هناك سيكون شرفا".

وأشار نيمار (21 عاما) إلى أن مدافع برشلونة، مواطنه دانييل ألفيش لعب دورا كبيرا في اقناعه بالتعاقد مع النادي الكتالوني.

وشكر اللاعب البرازيلي جماهير سانتوس على "حبها وتفهمها" لقراره بالانتقال لكرة القدم الإسبانية.

وأضاف نيمار أن انتقاله لبرشلونة لا يعني وداع سانتوس حيث قال "لن أقول وداعا ولكن سأقول إلى اللقاء".