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عمال شركة هاوس جاس للغاز يواصلون إضرابهم عن العمل لليوم الثاني بالمنيا

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عمال شركة هاوس جاس للغاز يواصلون إضرابهم عن العمل لليوم الثاني بالمنيا عمال شركة هاوس جاس للغاز يواصلون إضرابهم عن العمل لليوم الثاني بالمنيا

أرشيفية

واصل العشرات من عمال شركة هاوس جاس لتوصيل وتركيب الغاز الطبيعي بالمنيا, إضرابهم الشامل عن العمل ، لليوم الثاني علي التوالي ، للمطالبة بصرف نسبة 10% من الربح السنوي وبدل مواصلات داخلية ورفع حافز الإنتاج لـ 80% بدلا من 40%، وحضور ممثلين عنهم لإجتماع الجمعية السنوي للشركة.

شدد العمال علي ضرورة رفع الأجور وصرف مكافأت لهم نظرا لطول ساعات العمل التى تصل إلى 11 ساعه يومياً فى بعض الأيام , وأشاروا أنهم يحصلون على 35 جنية فقط كأجر فى اليوم الواحد بالرغم من إغترابهم و قدومهم من العديد من المحافظات الأخري, وأن تلك المرتبات لا تكفي مصاريفهم حتى نصف الشهر فى ظل إرتفاع الأسعار.

وأكد العمال إستيائهم لعدم إستماع مسؤلى الشركة فى المنيا لمطالبهم التى تقدموا بها عدة مرات و التعنت فى فصل بعض العاملين دون التحقيق معهم , و كذلك خصم أيام أجازات عيد الفطر من رواتبهم وعدم السماح بأي أجازات.

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