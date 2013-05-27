أخبار عاجلة

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

المستشار السلفي للرئيس في حوار لصحيفة إسرائيلية: لا نرفض "كامب ديفيد"

Google+ Print
المستشار السلفي للرئيس في حوار لصحيفة إسرائيلية: لا نرفض "كامب ديفيد" المستشار السلفي للرئيس في حوار لصحيفة إسرائيلية: لا نرفض "كامب ديفيد"
"تايمز أوف إسرائيل": التحديات التي تواجهها "اتفاقية السلام" في تجعل تصريحات عماد عبدالغفور غير معتادة

كتب : عبدالعزيز الشرفي منذ 17 دقيقة

قال الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب "الوطن" السلفي، مستشار الرئيس لشؤون التواصل المجتمعي، إنه ليس لديه أي مشكلة فيما يتعلق ببنود اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام بين مصر وإسرائيل، مشيرا إلى أن عدد الجنود المصريين المسموح بتواجدهم داخل سيناء يجب أن تتم زيادته.

وأشار عبدالغفور، في تصريحات لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إلى أن مستشار الرئيس أكد – على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي - أن العلاقات بين مصر وإسرائيل تتقدم كما هو مفترض بها.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن اتفاقية "كامب ديفيد" عام 1978، واجهت تحديات مستمرة في مصر مع تزايد صعود التيار الإسلامي، وهو ما يجعل تصريحات عبدالغفور للصحافة الإسرائيلية شيئا غير معتاد على الإطلاق.

وأكد عبدالغفور أنه لا يجب الاعتداد بالاتفاقات الشفهية التي يبرمها قادة الجيش مع إسرائيل بشأن زيادة عدد الجنود في سيناء على فترات مختلفة، مشيرا إلى أنه يجب تعديل بنود الاتفاقية نفسها لتسمح بتواجد عسكري أكبر على الأرض لتأمين المنطقة وتعزيز الوضع الأمني فيها. وقال: "يجب أن يكون العدد المحدد للجنود المصريين المسموح بتواجدهم في سيناء متفقا عليه من قبل المسؤولين الأمنيين في الجانبين".


>

الموضوع في الصحيفة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة