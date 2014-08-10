وزير الصحة: مستشفيات مصر إستقبلت 216 مصاب من غزة منذ بداية الأحداث وحتى أمس

أعلن الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان ، ان إجمالي عدد المصابين الفلسطينيين من ضحايا العدوان على غزة الذين تم استقبالهم عبر معبر رفح لعلاجهم بالمستشفيات المصرية منذ بداية الأحداث وحتى أمس السبت بلغت 216 مصاب.

وأضاف وزير الصحة ، فى تصريحات له اليوم ، ان 35 من المصابين خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم ، وتوفي 21 حالة أخرين ، فيما يزال 160 حالة يتلقون العلاج بـ 18 مستشفى وهى العريش العام والزيتون التخصصى ومعهد ناصر والبنك الأهلى ودار الشفاء والسلام التخصصي والهرم والدمرداش وجامعة الاسماعيلية ورمد روض الفرج والزقازيق الجامعى وفلسطين وأحمد ماهر التعليمي والمطرية التعليمي والساحل التعليمي والقاهرة الفاطمية والهلال والشيخ زايد التخصصى.