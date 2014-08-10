أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري -
حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ملاعب ONsport: حصاد المباريات الأوروبية لهذا الأسبوع - الاثنين 3 أبريل 2017 -
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي الميرغني في عيد ميلاده -
من يحسم صراع «المربع الذهبي» في الدوري؟ -
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير الصحة: مستشفيات مصر إستقبلت 216 مصاب من غزة منذ بداية الأحداث وحتى أمس

Google+ Print
وزير الصحة: مستشفيات مصر إستقبلت 216 مصاب من غزة منذ بداية الأحداث وحتى أمس وزير الصحة: مستشفيات مصر إستقبلت 216 مصاب من غزة منذ بداية الأحداث وحتى أمس

الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان

أعلن الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان ، ان إجمالي عدد المصابين الفلسطينيين من ضحايا العدوان على غزة الذين تم استقبالهم عبر معبر رفح لعلاجهم بالمستشفيات المصرية منذ بداية الأحداث وحتى أمس السبت بلغت 216 مصاب.

وأضاف وزير الصحة ، فى تصريحات له اليوم ، ان 35 من المصابين خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم ، وتوفي 21 حالة أخرين ، فيما يزال 160 حالة يتلقون العلاج بـ 18 مستشفى وهى العريش العام والزيتون التخصصى ومعهد ناصر والبنك الأهلى ودار الشفاء والسلام التخصصي والهرم والدمرداش وجامعة الاسماعيلية ورمد روض الفرج والزقازيق الجامعى وفلسطين وأحمد ماهر التعليمي والمطرية التعليمي والساحل التعليمي والقاهرة الفاطمية والهلال والشيخ زايد التخصصى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك

تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري

تغطية خاصة - إيناس أنور"موفدة dmc " : وجود أمني مكثف أمام البيت الأبيض ومظاهرات حاشدة " في حب مصر "

تغطية خاصة - إيناس أنور"موفدة dmc " : وجود أمني مكثف أمام البيت الأبيض ومظاهرات حاشدة " في حب مصر "

تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف :لدينا مبررات لحجم التفاوت في حقوق الإنسان المصري

تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف :لدينا مبررات لحجم التفاوت في حقوق الإنسان المصري