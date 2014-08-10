جابر عصفور يرأس اجتماع اللجنة العلمية لمكتبة الأسرة

ترأس الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة ، اجتماع اللجنة العلمية لمكتبة الأسرة ، بحضور د . أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب وذلك مساء السبت 9 أغسطس 2014 بمقر هيئة الكتاب .

حيث ناقش الحضور استراتيجية اختيار اصدارات مكتبة الأسرة ، و إستمرار صدور إصدارت المكتبة طوال العام، وعدم نشر أي أعمال لأعضاء اللجنة داخل مكتبة الأسرة، واتفق المجتمعون علي الاهتمام بكتب الأطفال والكتب العلمية والتراثية وتكثيف الاصدارت في هذه المجالات، بالإضافة الي كتب السينما والمسرح و الكتاب المسموع لذوي الإعاقة، و الاهتمام بنشر إبداعات أدباء النوبة وسيوة، و بسلاسل تبسيط العلوم، واصدار عدة سلاسل تشمل ” أعلام الثقافة المصرية”، ” مفاهيم عصرية ” مثل مفاهيم المدنية والديمقراطية .. الخ ، واستحداث سلسلة عن ذوي الاحتياجات الخاصة .

> كما اتفق الحضور علي اختيار عدد من الكتب تنشر الكترونيا pdf علي موقع الهيئة، وفي نهاية الاجتماع تم اقتراح تشكيل لجنة لوضع أفكار ابداعية لترسيخ عادة القراءة لدي طلاب المدارس مع ضرورة توافر منافذ بيع اصدارات مكتبة الأسرة بالمدارس والجامعات وقصور الثقافة .

> جدير بالذكر أن اللجنة العلمية لمكتبة الأسرة هذا العام برئاسة د . فوزي فهمي وعضوية د . أحمد علي عجيبة ، أ . جمال الغيطاني ، د . خالد منتصر ، أ. نبيل عبد الفتاح ، د . محمد بدوي ، د . محمد شعير ، د . محمد عناني ، د . مصطفي لبيب ، أ . هاله خليل ، أ . إيمان عامر ، أ . فاطمة المعدول