سنة لبنان يتأهبون لانتخاب مفتى جديد ينهي أزمة دار الفتوى بفضل الوساطة المصرية

يترقب سنة لبنان اليوم انتخاب مفت جديد للبلاد خلفا للمفتي الحالي الشيخ محمد رشيد قباني بفضل المبادرة المصرية التي أنهت الانقسام داخل دار الفتوى بعد سنوات من الأزمة التي قسمت دار الفتوى اللبنانية وكادت تصل إلى حد انتخاب مفتيين في الوقت ذاته مما هدد بانقسام خطير في الطائفة السنة،.

وبدأ أعضاء الهيئة الناخبة اليوم بالتوافد إلى داء الإفتاء حيث يجري انتخاب مفت جديد للجمهورية حيث وصل رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام إلى دار الفتوى ثم الرئيس فؤاد السنيورة للمشاركة في انتخاب مفت للجمهورية اللبنانية.. كما وصل النائبان محمد قباني وبهية الحريري الى الدار للمشاركة في العملية الانتخابية.

كما وصل رئيس المحاكم الشرعية الشيخ عبد اللطيف دريان المرشح الأوفر حظا والذي هناك توافق عليه في إطار الحل الذي طرحته المبادرة المصرية التي قادها قنصل مصر العام المستشار شريف البحراوي بالتعاون مع سفارة المملكة العربية السعودية.

أ ش أ