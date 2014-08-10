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إنزاجي: لوبيز يجعل ميلان أفضل

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إنزاجي: لوبيز يجعل ميلان أفضل إنزاجي: لوبيز يجعل ميلان أفضل

مدريد، (إفي): أعرب فيليبو إنزاجي مدرب فريق ميلان الإيطالي عن سعادته بضم حارس المرمى الإسباني دييجو لوبيز من ريال مدريد، رغم عدم اتمام الصفقة بشكل رسمي.

وقال إنزاجي، الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ41 ، "إنني سعيد جدا جدا بهذا الخبر، لقد أفرحني اليوم، لوبيز سيجعل ميلان فريقا أفضل".

وأضاف هداف الأتزوري السابق "لوبيز يتمتع بالخبرة، ميلان أجاد بالتعاقد معه، إنها صفقة مهمة للغاية".

وأكدت تقارير صحفية قرب انضمام لوبيز الى ميلان لمدة أربع مواسم مقابل 2.5 مليون يورو في الموسم الواحد، وأن الإعلان الرسمي سيتم الأحد.

ومن المتوقع أن يلعب دييجو لوبيز أساسيا في الروسونيري على حساب المخضرم كريستيان أبياتي، بعد أن كان يتناوب مركزه في الريال مع القائد إيكر كاسياس.

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