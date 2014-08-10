بالصور .. محافظ الفيوم يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية “الدور الثاني”

اعتمد الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2013/2014 بحضور المهندس محمود أبو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم.

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم أن إجمالى عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني يوليو 2014 بلغ 13054 طالب وطالبة ، حضر منهم 10456 طالب وطالبة ، نجح من بينهم 9466 طالب وطالبة بنسبة عامة للنجاح بلغت 90.53 %.

وأوضح أبو الغيط إلى أن إدارة يوسف الصديق جاءت في المرتبة الأولى ، تلتها إدارة شرق الفيوم التعليمية ، ثم إدارة طامية في المرتبة الثالثة ، بعدها إدارة سنورس ، ثم إدارة غرب الفيوم التعليمية ، ثم إدارة إبشواى ، وأخيراً إدارة إطسا في المرتبة الأخيرة.