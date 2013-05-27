برلماني تركي: روسيا لن تتخلى بسهولة عن سوريا

قلل عضو اللجنة الخارجية في البرلمان التركي فائق توناي من أهمية مؤتمر جنيف .. مشيرا إلى أن روسيا لن تتخلى بسهولة عن حليفها الوحيد في المنطقة .

وقال إن روسيا قد تتوصل إلى تسوية بشأن الأزمة السورية، إلا أنه لا يمكن لأحد أن يتوقع ما سيحدث بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وأكد توناي في الوقت نفسه ـ في تصريح خاص لراديو ” سوا ” اليوم الأحد ـ أن كلا من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تريدان تجنيب سوريا ما شهده العراق بعد سقوط الرئيس الراحل صدام حسين .. متوقعا أن تستمر الأزمة السورية حتى موعد الانتخابات المقررة في العام المقبل .. موضحا أن الأسد إذا شارك في الانتخابات المقبلة فسينتخبه الشعب من جديد لأنه لايزال يحظى بدعم من صانعي القرار في البلاد المتمثلين في رجال الأعمال والأقليات.

وشدد على أن المعارضة السورية بهذا الشكل والتكوين ستكون غير قادرة على تولي زمام الأمور في سوريا .

كانت المعارضة السورية قد قررت تمديد اجتماعاتها في اسطنبول لمدة يوم واحد من أجل استكمال النقاشات بشأن توسيع الائتلاف السوري المعارض واصدار قرار بشأن المشاركة في مؤتمر جنيف.

أ ش أ