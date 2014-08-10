ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة الدراجات النارية بالمنوفية

تمكنت مباحث أشمون من ضبط 5 أشخاص كونوا تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية ، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطار من الرائد محمد السخاوى رئيس مباحث أشمون والنقيب كريم احمد ابراهيم علام رئيس وحده تنفيذ اﻻحكام من ضبط كلا من “عطية ابراهيم الدسوقى” وشهرته “شحته” -54 سنة-عاطل ومقيم كفر منصور بدائرة المركز مسجل خطر بدائرة المركز قام بتشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدرجات البخارية وبصحبته نجله علاء -16 سنة- عاطل ومقيم كفر منصور بدائرة المركز مسجل خطر بدائرة المركز و”احمد رضا حسنى على” -16 سنة- عاطل ومقيم شعشاع بدائرة المركز وبحوزتهم سلاح نارى فرد خرطوش وذخيرة حيه وأقراص مخدرة وسلاح ابيض و8 دراجات بخارية جميعهم من متحصاﻻت جريمة سرقة.

كما تم ضبط “عماد السيد عامر علام” -30 سنة-عاطل قرية اﻻخماس ، و”سامح عبد المجيد محمد” -35 سنة-عاطل قرية اﻻخماس مركز السادات وبحوزتهما كمية كبيرة من اأقراص المخدرة ومبلغ مالي و2 دراجة بخارية من متحصلات جريمة سرقة ، وتم التحفظ على االمضبوطات وباشرت النيابة التحقيق.