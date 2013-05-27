“الإيسيسكو” تندد بتورط حزب الله اللبناني فى قتل الشعب السوري

نددت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- بإصرار حزب الله اللبناني على مشاركة ميليشياته فى قتل الشعب السوري فى القصير وغيرها من المدن السورية .

وأضافت المنظمة فى بيان لها صدر اليوم الاحد أن حزب الله يتشدق بشعارات مقاومة إسرائيل التى ثبت زيفها ويستمر فى مساعدة النظام السورى على قتل وإبادة شعبه.

وأكدت الإيسيسكو أن شعوب العالم الإسلامي تعرف بشكل واضح الحقائق البشعة التي يحاول الضالعون في قتل الشعب السوري لوي أعناقها ، وترى الأحداث المرعبة كما هي دون تمويه ولا تدليس.

ودعت الإيسيسكو أعضائها والمجتمع الدولي إلى ” تحمل المسؤوليات الأخلاقية والقانونية بعد أن حصحص الحق وتكشفت الأمور لوقف هذه الحرب الطائفية المقيتة المعلنة على الشعب السوري من النظام الحاكم فى سوريا ومن يدعمه ويشارك معه من القوى الطائفية الإقليمية، وعدم ترك الشعب السوري، الذى قتل منه أكثر من مائة ألف شخص وشرد وهجر أكثر من مليوني شخص ودمرت مدنه وقراه ومآثره الحضارية، فريسة لهذه القوى الطائفية المصممة على إشعال الفتنة والأضرار بمصالح الأمة الإسلامية وإدخالها في دوامة من الاقتتال والفوضى والاضطراب.”

أ ش أ