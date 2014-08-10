«زايد للإسكان» يسلم 2136 قرار مساعدة للمواطنين

سلم برنامج زايد للاسكان قرارات المساعدات السكنية التي أعلن عنها مؤخرا لـ 2136 من المستفيدين وذلك خلال ملتقى الشركاء الذي نظمه بقصر الثقافة بإمارة الشارقة .

استهدف الملتقى تعريف المستفيدين بالمساعدات السكنية بمعايير الاستحقاق الجديدة وشروط تفعيل المساعدة وأهم المستندات المطلوبة لفتح ملف تنفيد المشروع السكني إضافة إلى التعريف بالخدمات المضافة التي يقدمها البرنامج كخدمة وفر والنماذج السكنية العصرية التي يوفرها مجانا للمستفيدين.

وقالت المهندسة جميلة محمد الفندي مدير عام برنامج زايد للإسكان إنه وبناء على خطة الأجندة الوطنية 2021 فقد أقر البرنامج مؤخرا شروط استحقاق جديدة تتمثل في أن مقدمي الطلبات من فئة بناء جديد واستكمال مسكن سيتم التعامل مع طلباتهم فور إحضار ما يثبت مقدرتهم المالية ورخص البناء وعقد مقاولة مصدق من البلدية.

وأضافت الفندي أنه بالنسبة لمقدمي الطلبات ممن لا يملكون أراض سكنية فيمكنهم استخراج الأراضي السكنية حال تم اعتماد موافقاتهم السكنية وذلك من البلديات المحلية وتوفير المستندات المطلوبة أو تحويل طلب المساعدة السكنية إلى مسكن حكومي ضمن مشاريع المجمعات السكنية التي يشرف على إنشائها البرنامج في معظم إمارات الدولة وسيحصل مقدمو الطلبات على مساكن كل حسب إماراته.

وأوضحت أنه على الراغبين بالحصول على مساعدة لشراء مسكن إحضار عقد مبدئي مع البائع وفي حال تجاوز المبلغ قيمة المساعدة السكنية يشترط تقديم مستند المقدرة المالية.من جانبه ذكر المهندس عبدالله خميس الخديم المدير التنفيذي للشؤون الهندسية أن البرنامج حرص على دراسة متطلبات واحتياجات الأسرة المواطنة من خلال تصاميم نماذج الوحدات السكنية والتي يبلغ عددها 36 نموذجا سكنيا.

وأشار الخديم إلى أن البرنامج اعتمد مؤخرا نماذج سكنية جديدة في مشاريع المجمعات السكنية في طور التنفيذ لتتلاءم بذلك ورؤيته في إسكان وطني رائد ومستدام من خلال تصميمات تتناسب وطبيعة مجتمعنا وتتوفر فيه مقومات الاستدامة مع إمكانية التوسع المستقبلي سواء رأسيا أو أفقيا لتلبي بذلك احتياجات واستقرار الأسرة السكني ويمكن للمستفيدين الحصول على نماذج المساكن من خلال تطبيق الهاتف المتحرك أو من خلال زيارة موقع البرنامج الإلكتروني.

من جهته لفت حسين عبدالله البشر مدير إدارة الاتصال الحكومي إلى أن البرنامج وفر خط اتصال مباشرا مع المستفيدين للرد على استفساراتهم حول كل ما يدور عن كيفية الاجراءات الواجب اتباعها بعد صدور الموافقة السكنية من خلال مركز الاتصال الذي يعمل لمدة / 12 / ساعة يوميا خلال أيام العمل الرسمية على الرقم /80092933 /.

ونوه محمد عبداللطيف لوتاه المدير التنفيذي للخدمات المساندة إلى أن البرنامج يقدم خدمة "وفر" التي تخول المستفيدين من المساعدات السكنية الحصول على خصومات تصل إلى 50 بالمائة من القيمة الأساسية المعروضة في الأسواق ويمكن للمستفيدين تعبئة نموذج الحصول على تخفيض لأسعار مواد البناء واعتماده من البرنامج وتقديمه للشركة للحصول على نسبة الخصومات.

وأوضح لوتاه أن عدد الاتفاقيات التي أبرمها البرنامج من خلال الخدمة تمثل في 131 شركة تقدم أسعارا مخفضة للمستفيدين وتحقق استراتيجية البرنامج الرامية إلى خفض تكاليف البناء.

جدير بالذكر أن الملتقى يعد بمثابة اللقاء الذي يمكن البرنامج من خلاله وضع كل السبل والإمكانات التي من شأنها التسهيل على المستفيدين للبدء في مشاريعهم السكنية واستغلال الموارد المتاحة أمثل استغلال من خلال تعريف المستفيدين بشركاء البرنامج من شركات المقاولات ومواد البناء التي تسهم في تخفيض تكاليف البناء والاستفادة من اتفاقيات الشراكة المبرمة.