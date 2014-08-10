اليوم.. سماع مرافعة المتهمين السادس والسابع في “محاكمة القرن”

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، اليوم الأحد، نظر “محاكمة القرن” وسماع مرافعة المتهمين السادس والسابع مع استمرار حبس المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.

وأمرت المحكمة أمس بتكليف النيابة العامة بمعاودة الهيئة العسكرية وتوقيع الكشف الطبي على الرئيس الأسبق حسني مبارك حول إمكانية حضوره المحاكمة ولو بأجهزة طبية مساعدة بجلسة بعد غدٍ.

وبشأن اتهام دفاع العادلي وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق لكل من أحمد دومة وجميلة إسماعيل وسامية صلاح جاهين بالتعدى على الشرطة إبان ثورة يناير، أحالت المحكمة البلاغ للنائب العام للتحقيق في الواقعة.

ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.

كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.