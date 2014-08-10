“القمر العملاق” يظهر في سماء السعودية وبعض الدول العربية عقب غروب شمس اليوم

يشهد سكان السعودية وعدد من الدول العربية عقب غروب شمس اليوم الأحد، أقرب وأضخم قمر “بدر” عملاق، حتى شروق شمس صباح الاثنين.

وكانت سماء المملكة قد شهدت في يوليو الماضي أول بدر عملاق، ولكن هذه المرة سيكون البدر مميزاً حيث إن الفترة الزمنية الفاصلة بين وقوعه في أقرب نقطة إلى الأرض ووصوله مرحلة البدر المكتمل قصيرة جداً، بحسب صحيفة كل الوطن السعودية.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن البدر العملاق سيشرق مع غروب الشمس، وبعد ذلك يكون في أقرب نقطة إلى الأرض عند الساعة 8:42 م، على مسافة 356.896 كيلومترا، وبعد 26 دقيقة أخرى فقط يكون القمر في طور البدر المكتمل عند الساعة 9:09 م، وهو ما سيشاهده سكان المملكة طوال الليل ويغرب مع شروق شمس اليوم التالي (الاثنين).

وأضاف أن تأثير وجود أقرب بدر عملاق على الكرة الأرضية مرتبط بالمد والجزر البحري، حيث يحدث مد بحري غير معتاد، وهناك فرصة للقاطنين على الشواطئ لرؤية أعلى مد بحري بسبب ذلك البدر العملاق، خلال بضعة أيام لاحقة، ولكن لا يحتمل حدوث فيضانات.