نافعة: أتعرض للتضييق الإعلامي.. وحل الحرية والعدالة سيضر بالحياة السياسية المصرية

قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه يتعرض لتضييق إعلامي شديد نتيجة ما أسماه «الفهم الخاطئ» لمبادرته بحل أزمة الإخوان مع الدولة، وأنها لم تكن دعوة للتصالح بل عرض الأزمة والحلول.

وأضاف خلال حواره لفضائية «سي بي سي اكسترا»، السبت، أنه كان يستدعى للبرامج التليفزيونية أسبوعيًا، لكن هذا لم يعد يحدث الآن، مؤكدًا أن مبادرته تعرضت للتأويل والتشويه.

وعن الحياة السياسية في مصر، أكد على أهمية إقامة دولة القانون والعدل وتحقيق المواطنة بين الشعب، لافتًا إلى أن الحكم الصادر بحل حزب الحرية والعدالة يضر بالحياة السياسية في مصر، ويجب لهذه الجماعة أن تعمل بشكل رسمي عن طريق حزب سياسي، وأن لا تعود للعمل السري مثلما كانت قبل ثورة يناير.