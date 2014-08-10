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هل تقف زينة وراء إنشاء الحساب المزيّف لأحمد عز؟

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هل تقف زينة وراء إنشاء الحساب المزيّف لأحمد عز؟ هل تقف زينة وراء إنشاء الحساب المزيّف لأحمد عز؟

السبت 09-08-2014 23:56

لجأ الفنان أحمد عز إلى مباحث الإنترنت، بعد قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحمل اسمه، في انتحالٍ لشخصيّة الفنان المشهور.

وما زاد الطين بلّة أنّ الحساب المنحول أطلق عبارات مهينة وغير لائقة بحق الجمهور، بخلاف ما يُعرف عن عزّ، الذي بادر فور اطّلاعه على الحساب المزيّف إلى استشارة محاميه المستشار السابق مرتضى منصور، قبل أن يلجأ إلى مباحث الإنترنت، التي أوقفت الحساب، وتُحاول القبض على من يقف وراء هذه الفعلة المسيئة لعزّ.

والجدير ذكره، أنّ عدداً كبيراً من المعلّقين على هذا الحساب المزيّف اتّهموا زينة بأنّها وراء إنشاء هذا الحساب، في محاولة للتسبّب بالأذى لعزّ، من خلال جمهوره، فيما رأى آخرون أنّ الحساب تمّ تدشينه قبل اندلاع الأزمة الشهيرة بين عزّ وزينة.

 

 

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