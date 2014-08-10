دينا بطمة ومحمد الترك لـ"سيدتي نت": لن نسمح لأي شخص بتعكير صفو حياتنا

الكويت - عبدالله الشايع

أكدت النجمة دينا بطمة لـ"سيدتي نت" تعليقاً على ردة الفعل بعد كتابتها لرسالة في صفحتها الشخصية بالانستغرام لطليقة زوجها محمد الترك، أنها لاتريد المشاكل مع الأخرين وماكتبته كان من تداعيات هجوم منظم بعيداً عن القيم والأخلاق وتضمن تجنياً طوال الفترة الفائتة إذ التزمت الصمت، وأوضحت أنها لم ترغب الدخول في صراع ومهاترات، وتداركت: "إلا أن للصبر حدود وقد أعذر من أنذر فكرامتي وسمعتي خط أحمر ولن أقبل المساس بكرامتي مهما حدث وإن سكت سابقا، فأنا الأن أوجه تحذيراً لها، وليس ذنبي أن محمد الترك أحبني وأحببته ووجد فيني مالم يجده مع غيري والحمدلله علاقتي مع أبنائه جميلة جداً ونعيش في أجواء رائعة بعيداً عن أي توتر" .

من جانبه قال محمد الترك :" فور عودتي إلى البحرين ستنتهي هذه المهزلة، ولن أسمح بأي كان أن يتطاول ويهاجمني ويهاجم زوجتي دنيا التي استطاعت أن تسحرني وتسحر عائلتي بطيب أخلاقها وتربيتها وحبها لي ولابنائي ولأفراد أسرتي"، وتابع: "سأضع حداً للمواضيع المسيئة التي تنشرها طليقتي ضدي وضد زوجتي دنيا بطريقة قانونية" .

وزاد الترك: "دنيا تواجدت في الكويت طوال شهر رمضان لأجل الاهتمام وتشجيع ابنتي حلا أثناء تقديمها لبرنامج "هو وهاي وهو"، فكيف تشكك طليقتي بعلاقة زوجتي دنيا مع أبنائي ؟ علماً أن أبنائي متعلقون جداً بدينا وهي تحبهم كثيراً وغير صحيح أننا نمنعهم من رؤية والدتهم، فهم يتواصلون معها ويلتقونها