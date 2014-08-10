أحمد مراد: الفيل الأزرق يمثل «قصة حب».. وتعبت نفسيًا أثناء كتابة الرواية

قال الكاتب والروائي أحمد مراد :” إن قصة الفيلم تمثل بالنسبة له «قصة حب»، مضيفًا: «الرواية كلها قائمة على علاقات حب غير كاملة، وبالنسبة لي أهم ما فيها هو روح الإنسانية والحب الموجودة داخلها».

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «معكم» المذاع عبر شاشة «سي بي سي»، مساء أمس السبت :” أن الفيلم ليس نسخة من الرواية” ، مؤكدًا :” أن مخرج الفيلم مروان حامد، وضع العديد من التحسينات والرؤى للرواية أثناء صياغتها كفيلم ” .

> وعن مصدر معلوماته في تلك الرواية، أوضح أنه لجأ للأسواق التي تبيع كتب السحر والجن، متابعًا: «تعبت جدًا أثناء كتابة تلك الرواية، ولم أحصل بسهولة على تلك الكتب».