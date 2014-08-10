ريجيم حارق للدهون

رجيم يعمل على تضاعف حرق الدهون بصورة كبيرة ، احرصي على ممارسة الرياضة بانتظام لتحصلي على أفضل النتائج.

اليوم الاول

الافطار: حليب منزوع الدسم وملعقة عسل

الغداء: صدر دجاج مشوى مع نصف خبز الاسمر مع اى نوع من السلطة بدون زيت

العشاء: خبز توست اسمر مع جبن منزوع الدسم مع عصير فواكة طازج

اليوم الثاني

الافطار: حليب منزوع الدسم وملعقة عسل

الغداء: خضار مسلوق مع ستيك مشوى الحد الاقصى هي قطعتين

العشاء: 2 توست رجيم مع سلطة تونة

اليوم الثالث

الافطار: حليب منزوع الدسم وملعقة عسل

الغداء: خضار مسلوق مع ستيك مشوى مع توست اسمر

العشاء: تفاحتين مع كوب حليب خالى الدسم

اليوم الرابع

الافطار: حليب منزوع الدسم وملعقة عسل

الغداء: حبتين من الفاكهة مع صدر دجاج مشوى مع نصف خبز اسمر

العشاء: برتقالة او عصير برتقال فريش

اليوم الخامس

الافطار: حليب منزوع الدسم وملعقة عسل

الغداء: سمك مشوى مع سلطة خضراء ونصف خبز اسمر

العشاء: سلطة فواكة

يجب استشارة طبيب قبل البدء باتباع نظام غذائي جديد أو وصفات طبيعية جديدة.

شبكةعيونالإخبارية

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