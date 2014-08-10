بالصور .. ” الفن ميدان ” مستمر بموافقة الداخلية في عابدين

اقيم اليوم حفل ” الفن ميدان ” بميدان عابدين بعد موافقه وزاره الدخليه على اقامه الاحتفاليه .

وشارك بها عدد من الفرق الغنائيه والاستعراضيه وبمشاركه فرقه المزيكا الشعبيه وفرقه اوز كاريزماو الفنانه .خلود عادل التى اطربتنا بمزيج من الغناء الشرقي والصوفي وفرقه الاوله بلدى التى امتعتنا باغنى الشيخ امام وفرقه سلالم للفن المعاصر والتى تنتقد كل سلبيات المجتمع لتبعث الأمل .

بالإضافة الى مشاركه فرقه الدبكه التى قدمه مجموعه من الاغانى الشاميه وفام اعظاء الحمله الشعبيه لدعم غزه بعمل وقفه اليوم فى الفن ميدان للتنديد بالشغب وتكتم الاعلام على القضيه .

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