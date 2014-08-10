سيمور جلال مفاجأة حفل صابر الرباعي بمهرجان قرطاج

أحيا الفنان التونسيّ صابر الرباعي ليلة أمس حفلاً فنيّاً ناجحاً ضمن الدورة الخمسين لمهرجان قرطاج الدولي. وعرف حفل صابر إقبالاً جماهيرياً كبيراً، إذ امتلأت كلّ مدارج المسرح وكراسيه بجمهور، غلب عليه الحضور النسائي. وغنّى صابر على امتداد أكثر من ساعتين مجموعة من أغنياته القديمة والجديدة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وفاجأ صابر جمهور قرطاج بإشراك سيمور جلال، نجم برنامج "ذا فويس" في موسمه الثاني، الشاب العراقي الذي لقي ترحاباً كبيراً من الجمهور وغنّى بمفرده أغنية "أنا يا طير"، كما غنّى مع صابر أغنية "انت اكهو"، وهي إنتاج جديد لصابر، يجمع فيه بين اللهجة العراقيّة واللهجة التونسيّة. وقد لقي سيمور ترحاباً كبيراً من الجمهور، الذي ظلّ يُنادي باسمه حتّى بعد مغادرته مسرح قرطاج.

وكان مستغرباً أنّ صابر لم يُعلن خلال الندوة الصحافيّة، التي عقدها قبل يومين من الحفل، عن مشاركة جلال، في ما يبدو أنه حرصٌ على مفاجأة الجمهور، ليَفي بذلك بالوعد السابق الذي قطعه على نفسه بالوقوف إلى جانب تلميذه سيمور بعد نهاية برنامج المسابقات الذي شاركا فيه سويّاً.

وقد أعدّ صابر لحفلته إعداداً جيّداً، وحقّق بفضل ذلك نجاحاً كبيراً.

يُذكر أنّ الفنان كاظم الساهر كان أيضاً قد أشرك السنة الماضية الفنانة يسرى محنوش، وهي المشتركة في الموسم الأوّل من برنامج "ذا فويس".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"