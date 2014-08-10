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هيفا بالشورت وأحلام بالجينز الممزّق على "إنستغرام"

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هيفا بالشورت وأحلام بالجينز الممزّق على "إنستغرام" هيفا بالشورت وأحلام بالجينز الممزّق على "إنستغرام"

السبت 09-08-2014 18:39

تستغلّ النجمات قدوم شهر آب/ أغسطس لتمضية إجازة الصيف في الخارج. وهنّ يتواصلن مع "الفانز"، في أغلب الأحيان عبر مواقعهنّ الخاصّة على "إنستغرام"، من خلال نشر أخبارهنّ، مرفقة بصور تعود إلى الأمكنة التي يُقمن فيها.
بالنسبة إلى هيفا وهبي وغادة عبد الرازق، فهما فضّلتا أن تُمضيا فترة من النقاهة خارج لبنان ومصر، حيث أقامتا خلال تصويرهما أعمالهما الرمضانيّة. أمّا أحلام الموجودة في أوكرانيا، والتي تستعدّ، خلال الفترة المقبلة، لتمضية معظم أوقاتها في بيروت، من أجل برنامج "أراب أيدول"، فلا تنفك تنشر صوراً لها، أحياناً من الفندق الذي تقيم فيه، وأحياناً أخرى من الأماكن التي تختارها للترفيه والتسلية.
هيفا وهبي التي تصالحت مع "إنستغرام" نشرت صورتين لها في "سانتا مونيكا"، وهي ترتدي "شورت" ساخن، بينما أحلام التي بدت لافتة بـ"لوك" شبابيّ، وهي ترتدي جينز أبيض ممزّقاً ونظارتين ملوّنتين، فلم تنجُ من تعليقات المتابعين لها، بسبب ارتدائها ملابس تُظهر لحمها، في وقت دعت "الفانز" إلى متابعتها على موقع "فيس بوك"، وهي تمضي وقتاً ممتعاً في "التلفريك". أمّا غادة عبد الرازق التي تمضي إجازتها في لندن، فنشرت صورة طاولة الغداء، حيث كان اللافت أنّ المتابعين علّقوا على الصورة بأنّ الناس لم يتابعوا مسلسل "اللي اسمها هيفا" على حسب قولهم.

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