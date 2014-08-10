أنريكي إيغليسياس يشرف على تجهيزات حفله الليلة في مصر بنفسه

وصل أمس المغني الإسباني العالمي أنريكي إيغليسياس إلى مارينا استعداداً للحفل الذي يقيمه بعد قليل في بورتو مارينا. ومنذ صباح اليوم وأنريكي يشرف بنفسه على تجهيزات المسرح ويتابع كل التجهيزات بنفسه. ويستعد خلال دقائق لبدء بروفات الحفل الذي سينطلق في التاسعة مساء بفقرة الـ دي الجي العالمي ديفيد فانديتا ثم ينطلق بعدها إيغليسياس.

المسرح تمّ تجهيزه بالكامل في مصر حيث تمّ شراء كل المعدات الخاصة بفقرة أنريكي وفانديتا من خارج مصر حيث لم يحضر أي منهما معداته.

من ناحيته وعد متعهد الحفلات وليد منصور بأن الحفل سيحمل العديد من المفاجآت غير المتوقعة من حيث التجهيزات ومن حيث تفاعل إنريكي وفانديتا مع الجمهور.

من جهة أخرى سيقام مؤتمر صحفي يسبق الحفل اليوم بدلاً من أمس. وعلمنا أن أنريكي لن يقيم المؤتمر قبل تأكده من أن كل تجهيزات الحفل تسير على أكمل وجه.