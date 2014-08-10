حقيقة طلاق عمرو دياب!

تردّد على نطاق واسع يوم الجمعة شائعة تفيد بانفصال المطرب المصري عمرو دياب عن زوجته السعودية زينة عاشور، بسبب خلاف وقع بينهما على محلّ الإقامة، إذ ترغب الزوجة في الاستمرار بالإقامة في دبي، فيما يُريد عمرو أن يُقيم في مصر.

كلّ هذا الكلام نفاه مصدر مقرّب من عمرو لـ"سيدتي نت"، موضحاً أنّ المطرب وزوجته يُقيمان ما بين دبي والقاهرة. وأشار إلى أنّ معظم أعمال عمرو مرتبطة بمصر ووجوده فيها، في وقت كشف عن أنّ الزوجين يُقيمان أحياناً أخرى في السعودية، بسبب وجود أهل زوجة الفنان هناك. وأكّد المصدر أنّه لا يوجد خلاف على الإطلاق بين الزوجين.

يُذكر أنّ هذه ليست المرة الأولى التي تُطلق فيها شائعة انفصال عمرو عن زوجته، إذ لطالما تردّدت شائعات مشابهة، فيما كان الفنّان يُحاول نفيها بطرق غير مباشرة، من خلال نشر صور تجمعه بزوجته وأولاده على صفحته الخاصّة في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

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