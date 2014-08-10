مهرجان صيف بني مالك يجذب الأهالي والمصطافين

شهدت فعاليات مهرجان صيف بني مالك 35 اقبالا لافتاً من الزوار وأهالي المركز والقرى المجاورة، وجذبت عروض الفنون الشعبية المصطافين الى جنوب الطائف.

واستمر تقديم نشاطات العروض الحرفية والمتحفية والزراعية، وفعاليات معرض التصوير الفوتوغرافي وعروض فلوكلوريه شعبيه بمشاركة الشاعر محمد بن حوقان، واستعراضات فريق الدرجات النارية، وسيارات الدفع الرباعي، ومباريات دوري كرة القدم المقام في المهرجان لفرق المنطقة، وفعاليات الطيران الشراعي، وتسلق الجبال، ورحلات التخييم، والمسابقات الثقافية والامسيات الشعرية.

ونوه مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالطائف عبدالله السواط بالفعاليات المقامة في المهرجان السياحي الأول الذي يقام ببني مالك ويستمر حتى 25 شوال الجاري، وكان السواط قد حضر افتتاح المهرجان نيابة عن محافظ ميسان، وأكد ان الهيئة العامة للسياحة والآثار وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة تدعم مثل هذه المهرجانات السياحية التي تساهم بالتعريف عن المراكز والمحافظات، وتعتبر محافظة ميسان والمراكز التابعة لها مناطق جذب سياحي مميزة، وذلك لتميز أجوائها وتعدد تضاريسها ومنتجاتها، بالإضافة إلى موقعها متوسط الطريق السياحي الطائف الباحة لتكون نواة المسار السياحي بين منطقتي مكة المكرمة والباحة للتعريف بالسياحة المتكاملة وفقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن عبدالله أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس التنمية السياحية بنطقة مكة المكرمة.

وتعول الهيئة على وجهات الطائف السياحية الجديدة والتي تمتلك امكانات سياحية هائلة في جذب الزوار والمصطافين والسائحين على مدار العام بما يدعم جهود التنمية والتطوير بالمنطقة .