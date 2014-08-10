أرسنال Vs مانشسيتر سيتي .. من يفوز بالدرع الخيرية؟

يستعد ملعب ويمبلي يوم الأحد لاحتضان قمة إنجليزية بين مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي وأرسنال بطل كأس إنجلترا في لقاء درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

درع الاتحاد الإنجليزي هي بطولة خيرية تقام كل عام قبل بداية الدوري الإنجليزي، بين بطل الدوري الموسم السابق وبطل كأس إنجلترا.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء بصفة بطل الدوري الإنجليزي موسم 2013-2014 بعد صراع مع ليفربول وتشيلسي وأرسنال، انتهي لصالح الموج الأزرق.

بينما يعود أرسنال من جديد إلى ملعب ويمبلي لملاقاة سيتي، بعد أن شهد الملعب نفسه تتويج المدفعجية بلقب كأس إنجلترا علي حساب هال سيتي في النهائي.

مانشستر سيتي

يعاني مانشستر سيتي من غياب أبرز عناصره الأساسية بسبب خضوعهم لبرنامج خاص لإكمال لياقتهم قبل بداية الموسم الجديد.

ويغيب عن سيتي كلا من ثلاثي خط الدفاع ديمكليس وفينسن كومباني وبابلو زاباليتا، إلى جانب الثنائي المنضم حديثا بكاري سانيا وفرانك لامبارد، بالإضافة للبرازيلي فرناندينيو.

ولم يستعد الأرجنتيني سيرجيو أجويرو عافيته بعد، وبذلك سيغيب هو الأخر عن مواجهة أرسنال.

ونظرا لغياب المصاب ألفارو نيجريدو، يستعد البوسني دزيكو والمونتينيجري يوفيتيتش لقيادة خط هجوم سيتي.

بينما قد يشهد اللقاء مشاركة الوافد الجديد فرناندو لاعب بورتو السابق المنتقل حديثا إلى سيتي.

وأكد مانويل بيليجريني المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه أمام مهمة صعبة ضد أرسنال، ولكنه يهدف لتحقيق اللقب.

وتوج مانشستر سيتي بلقب الدرع الخيرية عام 2012 علي حساب تشيلسي.

أرسنال

يدخل أرسنال اللقاء بقائمة شبه مكتملة يدعمها الوافد الجديد أليكسيس سانشيز إلى جانب ظهير فرنسا ماثيو ديبوشي والموهبة الإنجليزية الشابة تشامبرز.

ويغيب عن أرسنال الثلاثي الألماني المتوج بلقب كأس العالم، ميسوت أوزيل ولوكاس بودلسكي وبير ميرتساكر، بعد تمديد أجازتهم من قبل آرسين فينجر المدير الفني للفريق.

بينما يتواصل غياب الفرنسي أبو ديابي بسبب الإصابة المعتادة.

ويدخل فينجر اللقاء بغاية العودة مجددا لمنصات التتويج، وتحقيق لقب الدرع الغائب منذ 2004

ويستعد سانشيز للمشاركة في أولي مبارياته الرسمية مع الفريق، بينما شكوك لحاق الفرنسي أوليفيه جيرو، تكثر من فرص مشاركة سانشيز كمهاجم صريح.

تشكيل أرسنال لن يختلف كثيرا عن تشكيل الفريق في بطولة كأس الإمارات الودية، إذ يتواجد رباعي الدفاع جيبس، كوسيليني، تشامبرز، ديبوشي أمام الحارس البولندي تشيزيني.

في المنتصف يبدو جاك ويلشير ومايكل أرتيتا الأقرب للتواجد بجوار المتألق آرون رامسي، بينما سيفاضل فينجر بين سانتي كازورلا، أليكس تشامبرلين، توماس روزيسكي للتواجد أحدهم.

في الهجوم قد يشارك فينجر الوافد الجديد سانشيز كمهاجم صريح وخلفه كازورلا ورامسي وإما تشامبرلين أو العائد من الإعارة كامبل.

في الهجوم خيارات فينجر ليست بكثيرة، فعدم لحاق جيرو باللقاء يعني إما تواجد سانوجو وخلفه سانشيز أو سانشيز وخلفه كامبل وتشامبرلين.

وتوج أرسنال بلقب الدرع الخيرية عام 2004 علي حساب مانشستر يونايتد قبل أن يخسر لقبه عام 2005 أمام تشيلسي.