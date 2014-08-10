بالصور .. ضبط بندقية ألية وتنفيذ 152 حكم فى حملة أمنية بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط بندقية ألية وتنفيذ 152 حكم قضائى فى حملة أمنية بأبوتشت ونجع حمادى كانت حملة أمنية بإشراف اللواء حسن السوهاجى مدير أمن قنا قد أستهدفت

مركزى أبوتشت ونجع حمادى لضبط الخارجين عن القانون وأسفرت الحملة عن ضبط بندقية ألية بالخزينه الخاصة بها وعدد 9 طلقات بحوزة المتهم الهارب ”هاني. ع . ح ” 26 سنة عاطل ومقيم قرية الكرنك بأبوتشت وتم تنفيذ عدد 152 حكم قضائي، وضبط عدد 41 دراجة بخارية وعدد 3 سيارة بدون ترخيص .

كما تمكنت الحملة من ضبط 181 مخالفة متنوعة وعدد 2 قضية تموين تهريب مواد بترولية وضبط عدد 7 قضايا اموال عامة وعدد 12 قضية مخالفة مخابز بلدي وعدد 90 قضية نوفالجين داخل محلات بقالة 10 محلات بدون ترخيص وضبط عدد 3 اجهزة تليفزيون بدون ترخيص وتحررت محاضر بالوقائع لتتولى النيابة التحقيق .