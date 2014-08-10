بالصور .. تمثيل جريمة مقتل عامل بقرية سياحية بالعين السخنة

قام أعضاء نيابة السويس وضباط البحث الجنائى بمديرية الأمن برسائة الرائد أحمد عبد الفتاح ، بمعاينة موقع جريمة قتل عامل بقرية سياحية تحت الأنشاء بمنطقة السخنة ودفنه تحت أسترة التراب المتناثرة بأحد الشاليهات ، حيث قام المتهم بتمثيل الجريمة ومكان دفن المتهم.

تعود الواقعة إلى منتصف الشهر الماضي بتلقي قسم شرطة عتاقة بلاغ من أحد أفراد الأمن بقرية مونتن فيو تحت الإنشاء بطريق السويس – السخنة البحر الأحمر بوجود رائحة كريهه من أحد الشاليهات تحت الإنشاء .

انتقل على الفور ضباط مباحث قسم شرطة عتاقة وتبين وجود جثة لشخص في العقد الثالث من العمر تعرف عليها أفراد الامن العاملين بالموقع وهي لشخص يدعى ” حمادة . م . ج ” ومقيم بمركز قوص بمحافظة قنا ويعمل بالقرية وقد تم تحرير محضر بتاريخ سابق من شخص يدعى ” محمود . م ” شقيق المتوفى يفيد غياب شقيقه وغيابه عن العمل .

كلف الواء طارق الجزار مساعد الوزير مدير أمن السويس ضباط ادارة البحث بوضع خطة لكشف ملابسات الحادث وسرعة ضبط الجاني ومن خلال التحريات وفحص العاملين بالموقع تبين أن المتوفى على خلافات مادية مع شخص يدعى “سعودي . ص . م ” مقيم بمحافظة أسيوط وبالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام – تم إيفاد مأمورية من ضباط مباحث مديرية أمن السويس إلى محافظة أسيوط وتم ضبط المتهم الهارب .

وقد اعترف تفصيلياً بارتكاب الجريمة وذلك لوجود خلفات مالية مع المجني عليه وقام بتمثيل الجريمة – وأرشد عن الأدوات المستخدمة وهي عبارة عن حجر كبير وكريك لرفع الأنقاض ملوثين بدماء المجني عليه وتم تحرير المحضر رقم 1509/ 2014 إداري قسم شرطة عتاقة وجاري عرض المتهم على النيابة العامة .