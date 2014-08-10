بالصور..ضبط 5000 علبة سجائر “سوبر” مغشوشة “صينى الصنع” ضارة جدًا بالصحة ببورسعيد



> استمرارا لجهود مديرية امن بورسعيد فى مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة الجرائم التموينية لما لها من اثار ضارة على صحة المواطنين .

> تمكنت مباحث التموين من ضبط 5000 علية سجائر سوير مقلدة مصنوعة في الصين و قادمو في احد الحاوياتن .

فقد وردت معلومات للعميد / خالد العوادلى – رئيس قسم شرطة التموين – بمديرية امن بورسعيد تفيد اعتزام المدعو /محمد قدري محسن المبشر – مقيم عزبة البرج دمياط ترويج كمية كبيرة من السجائر المقلدة والمغشوشة والمهربة .. وذلك بنطاق محافظة بورسعيد .

تم اعداد كمين برآسة رئيس قسم شرطة التموين حيث تمكن من ضبط المذكور اثناء قيادتة السيارة رقم ( 7386 ط د ى) قادما من مدينة دمياط .

وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على عدد ( 5000) علبة سجائر “سوبر” .. منها عدد (3500) علبة مقلدة ومغشوشة تنبعث منها رائحة كريهة – وغير صالحة للأستخدام الآدمي وعدد ( 1500) علبة خاصة بالتصدير محظور تداولها داخل البلاد مخالفا بذلك القانون رقم 281 لسنة 1994 والخاص بقمع الغش والتدليس .. والقرار 113 لسنة 1994 لحيازته سجائر مجهولة المصدر .

> تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة .