60 % من مقاعد كليات الآداب باقية لتنسيق المرحلة الثالثة

يعقد الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، مؤتمراً صحفياً، اليوم، لإعلان نتيجة تنسيق طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية، البالغ عددهم 164 ألفا و239 طالباً منهم 113 ألفا و119 طالبا من الشعبة العلمية و51 ألفاً و120 من الشعبة الأدبية.

وانتهى مكتب التنسيق من توزيع 161822 طالباً سجلوا رغباتهم، فيما تخلف نحو 2417 طالباً عن التسجيل.

وقال الوزير، فى تصريحات صحفية، السبت ، إنه سيتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، نهاية الأسبوع الجارى، وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافى وفى حدود نسبة الـ10% من الطاقة الاستيعابية للكليات، ولن يتم فتح التحويلات المناظرة بين كليات الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية والألسن والآثار، نظراً للقبول بها عن طريق التوزيع الجغرافى.

وأضاف أن تنسيق المرحلة الثالثة توجد به أماكن خالية فى الجامعات بنظام الانتساب الموجه، حيث توجد 6 آلاف مكان خال بكليات التجارة و4 آلاف بكليات التربية الرياضية ونحو 60% من الأماكن بكليات الآداب ورياض الأطفال والخدمة الاجتماعية، وذلك لطلاب الشعبة العلمية، فيما يتبقى 50% من الأماكن الشاغرة بكليات الحقوق والتجارة، بالإضافة إلى أماكن بكليات التربية الرياضية والسياحة والفنادق ورياض الأطفال وجميع المعاهد، عدا المعاهد الهندسية، وذلك لكليات الشعبة الأدبية.

فى سياق آخر، تبدأ مكاتب التنسيق صرف أوراق الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة العربية والأجنبية، وتسجيل رغباتهم إلكترونياً فى 18 أغسطس الحالى، على أن يكون التنسيق على مرحلة واحدة لمدة 20 يومًا.

وقالت مصادر بالمكتب إنه سيتم قبول نحو 15 ألف طالب من الشهادات المعادلة بالجامعات للعام الجامعى الجديد.

وحدد المجلس الأعلى للجامعات نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة المعادلة من الدول العربية والثانوية الأجنبية المتقدمين للتنسيق بالجامعات المصرية فى العام الجامعى 2014- 2015 وفقا لمجموعة من الضوابط، منها: وجود إقامة موثقة من المستشار الثقافى المصرى أو من السفارة المصرية بالدول المانحة تفيد بالإقامة الشرعية للطالب وولى أمره فى البلد الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية أثناء فترة الدراسة، أو تقديم جواز سفر موضحة به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة.

وحدد المجلس عدد الأماكن المخصصة لطلاب الشهادات المعادلة من الدول العربية للقبول على أساس نسبة عدد الطلاب المتقدمين للقبول من حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية إلى إجمالى أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية، ويتم حساب نسبة المتقدمين من الشعبة العلمية لكل شهادة ثانوية عامة عربية على حدة إلى أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين من حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية القسم العلمى.

ويتم حساب نسبة عدد المتقدمين من الشعبة الأدبية لكل دولة عربية على حدة إلى أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين من حملة الشهادات الثانوية المصرية بالقسم الأدبى، ويكون إجمالى مجموع النسب المرنة لجميع الشهادات الثانوية المعادلة العربية لا يقل عن 5%.

ويتم تحديد عدد الأماكن المتاحة لكل شهادة من أنواع الشهادات العربية المعادلة على حدة فى كل كلية أو معهد بضرب النسبة المخصصة لكل شهادة فى عدد الأماكن المقرر قبولها من حملة الثانوية العامة المصرية فى كل كلية أو معهد، مع عدم جبر كسور الأماكن إلى العدد الصحيح الأعلى، على ألا يقل عدد الأماكن المتاحة لقبول حملة كل شهادة ثانوية عربية معادلة عن مكان واحد فى كل كلية أو معهد، ويتم التنسيق بين حملة الثانوية العربية المعادلة كمجموعة منفصلة حسب الرغبات والمجموع وفى ضوء عدد الأماكن المخصصة لحمل كل شهادة منها.

وفى حال تقدم عدد يقل عن 60 طالباً فى أى شهادة ثانوية معادلة عربية يتم تطبيق قواعد حساب النسبة المخصصة لكل شهادة، بشرط أن يكون الحد الأدنى للشهادة المعادلة العربية لا يقل عن 85% لقطاعات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والطب البيطرى والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والآثار، ولا يقل عن 80% لقطاعات الهندسة والحاسبات والمعلومات والفنون الجميلة قسم عمارة، وفى ضوء عدد الأماكن المخصصة لنفس الشهادة.