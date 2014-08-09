القبض علي محمد الحلو لتنفيذ حكم بسجنه عامين

حظي المغني المصري محمد الحلو بإستقبال من نوع خاص في مطار القاهرة، إذ كانت قوى الأمن تنتظره عائداً من الإمارات، للقبض عليه لتنفيذ حكم قضائي صدر بحقه ويستوجب سجنه عامين فقط.

ووفقاً لـ”روسيا اليوم”، صدر الحكم بسجن الفنان المشهور في عام 2012، وذلك بسبب إصداره شيكا بدون رصيد.

أما جذور القضية فتكمن في أن إحدى شركات الإستيراد حصلت على الشيك في إطار صفقة بيع دقيق، بغرض “توزيعها في ليبيا من أجل مساندة الشعب هناك ضمن حملة تبرعات يسهم فيها الفنان”.

هذا وكان محامي الشركة قد صرّح في وقت سابق أن الحلو تفاوض مع موكليه وعرض عليهم تصفية القضية بدفع 100 ألف جنيه في مقابل سحب الدعوى المقدمة ضد الحلو، لكن المسؤولين في الشركة رفضوا هذا العرض.

يذكر أن الحكم بسجن الحلو جاء تزامنا مع شروع المغني دخول الفن من باب التمثيل، واستعداده للمشاركة في مسلسل “أم الصابرين”، الذي يسلط الضوء على سيرة الداعية الإسلامية زينب الغزالي.