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بالصور.. ضبط 5000 علبة سجائر “سوبر” مقلدة ومغشوشة ببورسعيد

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بالصور.. ضبط 5000 علبة سجائر “سوبر” مقلدة ومغشوشة ببورسعيد بالصور.. ضبط 5000 علبة سجائر “سوبر” مقلدة ومغشوشة ببورسعيد

تمكن العميد خالد العوادلى، رئيس قسم شرطة  بمديرية أمن بورسعيد، من ضبط محمد قدري محسن المبشر، مقيم بعزبة البرج دمياط ، خلال محاولتة  ترويج كمية كبيرة من السجائر المقلدة والمغشوشة والمهربة ، وذلك بنطاق محافظة بورسعيد، حيث تم إعداد كمين تمكن من ضبط المتهم حال قيادتة السيارة رقم ” 7386 ط د ى”، قادماً من مدينة دمياط وبتفتيشها عثر بداخلها على  5000 علبة سجائر سوبر، منها ع3500 علبة مقلدة ومغشوشة تنبعث منها رائحة كريهة، وغير صالحة للأستخدام الآدمي و 1500، علبة خاصة بالتصدير محظور تداولها داخل البلاد، مخالفا بذلك القانون رقم 281 لسنة 1994 والخاص بقمع الغش والتدليس  والقرار 113 لسنة 1994 لحيازته سجائر مجهولة المصدر.

 

 

 

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