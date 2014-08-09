بالصور.. ضبط 5000 علبة سجائر “سوبر” مقلدة ومغشوشة ببورسعيد

تمكن العميد خالد العوادلى، رئيس قسم شرطة التموين بمديرية أمن بورسعيد، من ضبط محمد قدري محسن المبشر، مقيم بعزبة البرج دمياط ، خلال محاولتة ترويج كمية كبيرة من السجائر المقلدة والمغشوشة والمهربة ، وذلك بنطاق محافظة بورسعيد، حيث تم إعداد كمين تمكن من ضبط المتهم حال قيادتة السيارة رقم ” 7386 ط د ى”، قادماً من مدينة دمياط وبتفتيشها عثر بداخلها على 5000 علبة سجائر سوبر، منها ع3500 علبة مقلدة ومغشوشة تنبعث منها رائحة كريهة، وغير صالحة للأستخدام الآدمي و 1500، علبة خاصة بالتصدير محظور تداولها داخل البلاد، مخالفا بذلك القانون رقم 281 لسنة 1994 والخاص بقمع الغش والتدليس والقرار 113 لسنة 1994 لحيازته سجائر مجهولة المصدر.