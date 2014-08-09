وزير الصحة: لدينا كميات من علاج "فيروس سى" تكفى لـ6 أشهر

قال الدكتور عادل العدوى وزير الصحة والسكان، إن هناك أولوية تم الاتفاق عليها لعلاج مصابى فيروس "سى" وهناك اجتماع سيتم عقده السبت المقبل لدراسة آلية تطبيق العلاج الجديد.

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن وزارة الصحة ستفتح الباب لجميع الشركات لطرح منتجاتها فى مصر، مشيراً إلى أن هناك 3 شركات عالمية تنتج دواء لمكافحة الفيروس سيتم فتح الأسواق المصرية لها .

وأوضح "العدوى" أن الوزارة تمتلك كميات من العلاج الجديد لفيروس "سى" تكفى لمدة 6 شهور وسيتم التعاقد على توريد كميات أخرى لتكفى جميع المرضى، لافتا إلى أن الوزارة عازمة على القضاء على فيروس سى فى فترة زمنية لا تتجاوز الــ 10 سنوات.

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