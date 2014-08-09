"الحق فى الدواء" يحذر من استمرار ظاهرة نقص أصناف دوائية هامة

حذر المركز المصرى للحق فى الدواء، من استمرار ظاهرة نقص الأدوية، التى امتدت خلال الفترة الأخيرة إلى أصناف دوائية هامة، على رأسها Anti-Rh، والتى من الممكن أن يتسبب نقصها فى حدوث مضاعفات لدى بعض الأطفال حديثى الولادة مثل فقر الدم وقصور فى القلب والكبد كما قد يتسبب فى وفاة بعض الأجنة.

وطالب المركز، فى بيان له اليوم السبت، وزاره الصحة، بإعلان الميزانية المخصصة للوزارة بشكل مفصل، محذرا من استغلال أزمة نقص الدواء من قبل بعض الجهات كمحاولة لرفع أسعار الأدوية، لافتا إلى أن الأزمة امتدت مؤخرا لتشمل أدوية الأطفال، وهو ما ظهر مؤخرا فى وحدة الكبد بمستشفى الشاطبى بالإسكندرية التى تستقبل الأطفال الذين يعانون من فشل فى الكبد، ولكن لا يتمكنون من علاجهم بسبب نقص عقار الألبومين، المسئول عن الحفاظ على السوائل فى الأوعية الدموية، كذلك فى مستشفى إمبابة العام المرضى يشكون من عدم وجود أدوية أو مستلزمات طبية حتى إن هناك فريقا من المتطوعين يقومون بحث التجار المحيطين للتبرع للمرضى المحتاجين يوميا، على حد ما ورد ببيان المركز.

وفى سياق متصل، تقدم الدكتور محمود فتوح، رئيس اللجنة النقابية المستقلة للصيادلة الحكوميين، بشكوى إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، ضد كل من وزير الصحة وعدد من المسئولين بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، بسبب نقص حقن "أنتى آر إتش"، وهى حقن هامة لإنقاذ حياة الأطفال بعد الولادة فى حالة ما ذا كان دم الأم يحمل عامل "ريسس" سالب فى حين أن الأب موجب لعامل "ريسس"، وفى حالة ما لم تتناول الأم هذه الحقنة فى الأسبوع 28 وال34 من الحمل بجانب أخذها بعد الولادة فى خلال 72 ساعة فقط فهذا يؤدى إلى تكسير فى كرات الدم الحمراء للمولود وفى معظم الحالات الوفاة خصوصا فى الأطفال مابعد الطفل الأول.

قائمة بالأدوية الناقصة فى السوق المصرية:

1. ليوكوجين فيال 150 لزيادة كرات الدم البيضاء

> 3. ليوكوجين فيال 400 لزيادة كرات الدم البيضاء

> 4. آى فى جلوبيولين فيال 2.5جم

> 5. آى فى جلوبيولين فيال.5 جم

> 6. أى سى سى فوار

> 7. مصل تعبان

> 8. بريزولين قطرة

> 9. ادينوزين ب حقن

> 10. ابيجنت مرهم عين

> 11. ابيحنت بى مرهم عين

> ن 12. ابيجنت قطرة

> 13. ابيجنت بى قطرة

> 14. تترا مرهم عين

> 15. ديكارون بلاس مرهم عين

> 16. ديكساترول مرهم عين

> 17. اليروزا تشطيف مهبلى

> 18. اكتيمار أقراص

> 19. اكتيفيد أقراص برد

> 20. أرسينال اقراص

> 21. أكوابن حقن

> 22. ريتاربن حقن

> 23. ديورابن حقن

> 24. بينسيتارد حقن

> 25. ديبو ين حقن

> 26. بنسلين طويل المفعول بجميع انواعه

> 27. أوسبن شراب

> 28. أوسبن اقراص 1000

> 29. أوسبن اقراص 1500

> 30. ايريثروسين شراب

> 31. ايريثروسين 250 اقراص

> 32. ايريثروسين 500 اقراص

> 33. جلسرين لبوس أطفال جلاكسو

> 34. جلسرين لبوس كبار جلاكسو

> 35. جلسرين لبوس أطفال فاركو

> 36. جلسرين لبوس كبار فاركو 37. جلسرين اكتيول لبوس

> 38. بيساديل لبوس أطفال

> 39. بيساديل لبوس كبار

> 40. إكس تينشن 300 بلس اقراص 41. بيبى درينك اكياس

> 42. بيتاديرم كريم

> 43. بيتاديرم مرهم

> 44. سيفوتاكس حقن ايبيكو1000 مجم

> 45. سيفوتاكس ايبيكوا 250 مجم

> 46. سيفوتاكس 500 ايبيكو

> 47. سيفوران 1000 مجم حقن

> 48. سيفوران 500 مجم حقن

> 49. سيفرون 1000 حقن

> 50. فيزرالجين حقن

> 51. فيزرالجين اقراص

> 52. فيزرالجين شراب

> 53. بوسكوبان اقراص

> 54. بوسكوبان كومبوزيتم اقراص

> 55. بوسكوبان بلس اقراص

> 56. بوسكوبان حقن

> 57. سيفازون 1000 مجم حقن

> 58. لازيكس حقن

> 59. سيفازون حقن 500 مجم

> 60. يوناسين شراب

> 61. يوناسين اقراص

> 62. ماترنا اقراص 30 قرص

> 63. ماترنا اقراص 15 قرص

> 64. اوسكال اقراص

> 65. نوفونورم 2 مجم

> 66. بانادول إكسترا

> 67. ادول إكسترا أقراص

> 68. ادول أقراص

> 69. انتتركس أقراص

> 70. هيباميرز أكياس

> 71. كال هيبارين حقن 5000

> 72. كال هيبارين حقن 12000

> 73. ادولور 30 مجم حقن

> 74. اكواريم شراب

> 75. فيروسانول ديودينال اقراص 76. كولى يورينال فوار

> 77. بروكسيمول فوار

> 78. بروكسيمول اقراص

> 79. ابيماج فوار

> 80. ستروسيد ماغنسيوم فوار

> 81. زينوماج فوار

> 82. جيريماكس اقراص

> 83. هيدروسيف اكياس

> 84. سبازموفرى شراب

> 85. سبازمو فرى امبول

> 86. دياسيرين اقراص

> 87. اموفلوكسبين اجم اقراص

> 88. ريهيدران أن اكياس

> 89. فيتاماكس بلاس اقراص

> 90. لوتوفولون حقن

> 91. لوتون حقن

> 92. فولون حقن

> 93. ميكروسيبت اقراص

> 94. ميزوسيبت حقن

> 95. فيوسيسالميك مرهم عين

> 96. ديكاديورابولين 50 حقن

> 97. ديكاديورابولين 25 حقن

> 98. سوستانون حقن

> 99. اندريول اقراص

> 100. كال دى ب12 حقن

> 101. سيفرادين 500 فيال

> 102. سيفرادين 1 جم فيال

> 103. نورمازان كبسول

> 104. ايوثيروكس 100 مجم اقراص

> 105. بيديكال شراب

> 106. باى سولفون شراب

> 107. فيندكسين شراب

> 108. سيستا أقراص

> 109. سليب ايد أقراص

> 110. ديكسا جل

> 111. ليوكوسيد مرهم

> 112. بيوتى جل

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