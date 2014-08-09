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اتحاد المصريين بالنمسا: حل "الحرية والعدالة" تجسيد لإرادة المصريين

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اتحاد المصريين بالنمسا: حل "الحرية والعدالة" تجسيد لإرادة المصريين اتحاد المصريين بالنمسا: حل "الحرية والعدالة" تجسيد لإرادة المصريين

اعتبر الاتحاد العام للمصريين فى النمسا حكم القضاء اليوم السبت بحل حزب الحرية والعدالة بأنه تجسيد لإرادة الشعب المصرى وانتصار تاريخى للعدالة على بؤرة من بؤر التطرف والإرهاب التى حكمت على مدار عام كان مثالا للانهيار السياسى والاقتصادى والاجتماعى.

وقال الدكتور إبراهيم عزت رئيس الاتحاد ـ فى تصريح اليوم ـ إن حزب الجماعة الإرهابية كان تجسيدا عمليا للاستبداد وإقصاء كل القوى والتيارات السياسية الأخرى، وربما فاق ما عانته مصر من قبل مع الحزب الوطنى المنحل، مشيرا إلى أن ممارسات الحزب السلبية والإقصائية ثبتت أمام المحكمة وشكلت السبب الرئيسى لحل الحزب.

وطالب رئيس الإتحاد بفرض سيطرة الدولة على كل المنشآت التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وتحويلها إلى مؤسسات وهيئات خدمية واجتماعية لصالح الشعب المصرى.

وشدد على ضرورة منع عناصر هذا الحزب من التسلل إلى البرلمان الجديد تحت مسمى أى حزب جديد لضمان سلامة مستقبل العمل السياسى فى مصر وخروج برلمان معبر عن الشعب بكوادر وعناصر غير مشبوهة وذات تاريخ سياسى ناصع يمكنها من تلبية طموحات الشعب المصرى فى مستقبل أفضل.


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