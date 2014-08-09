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“برصاصة واحدة أقتل اثنين” دعوة إسرائيلية لقتل الفلسطينيات الحوامل

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“برصاصة واحدة أقتل اثنين” دعوة إسرائيلية لقتل الفلسطينيات الحوامل “برصاصة واحدة أقتل اثنين” دعوة إسرائيلية لقتل الفلسطينيات الحوامل

جند إسرائيلي يرتدي تيشيرت يدعو لقتل الحوامل

“برصاصة واحدة أقتل اثنين”، عبارة مكتوبة على قميص جندي “إسرائيلي” تدعو لقتل الفلسطينيات الحوامل سرعان ما تحولت تلك الدعوة إلي حادث واقعي.

فالمشاهد التي نالت من الحوامل الفلسطينيات في العدوان الذي يشن الآن علي غزة ، والمسمى “الجرف الصامد” متعددة، غالبيتها لم يسجل بسبب حرمة النساء وبشاعة ما إرتكبته الأسلحة الإسرائيلية في تلك النسوة، ورغم ذلك ظهر أثر هذة الدعوات على سيدة من عائلة “الشيخ خليل” أستشهدت وهي في شهرها التاسع عندما إحتمت مع عائلتها تحت “السلم” في حي الشجاعية، وفلسطينية أخري دعي “شيماء قنن” اأخرج جنينها حياً بعد إستشهادها ثم سرعان ما لحق بها.

وحتى الحوامل اللواتي نجين من القذائف والصورايخ الإسرائيلية، يعانين كثيراً بسبب صعوبة أو إستحالة المتابعة الطبية لهن مما يعرض حياتهن للخطر، بل الأدهى الآن أن الكثير من الحوامل هن نازحات في مدارس الغوث أو المشافي الفلسطينية.

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