على طريقة كيم كارديشيان.. ملياردير سعودي يقيم حفل زفاف أسطوري لابنته في «فيينا»

على طريقة نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، تداولت وسائل إعلامية خبر احتفال الملياردير السعودي ذو الأصل اليمني، المقيم بالسعودية، محمد بن عيسى الجابر، بزواج ابنته «مشاعل» على شاب يمني يدعى عمرو حسن اليافعي في العاصمة النمساوية، «فيينا»، موضحة أن والد الفتاة وجه الدعوة لأمراء ومشايخ الخليج، ورجال أعمال من جنسيات مختلفة لحضور حفل الزفاف، مشيرة إلى أن «الجابر» أرسل طائراته الخاصة إلى عدة عواصم عربية وأوروبية لتحمل الضيوف إلى «فيينا»، تمامًا مثلما فعلت «كارداشيان» في حفل زفافها.

وأوضحت بعض الصحف منها صحيفة «الاقتصادي»، وموقع «أخبار الساعة»، وموقع «أخبار اليمن»، وموقع «فويس أوف يمن» أن حفل الزفاف سيكون أسطوريا، موضحة أن الملياردير السعودي سينقل المدعووين من عواصم دول العالم إلى «فيينا» بطائرات خاصة.

وكشفت وسائل الإعلام اليمنية أن طائرة خاصة وصلت إلى صنعاء، صباح الخميس، لنقل مجموعة من رجال الأعمال والمشايخ والأعيان إلى النمسا، يتقدمهم الشيخ حميد الأحمر، وشقيقه الشيخ حمير الأحمر، مضيفة أن رئيس الوزراء اليمني، محمد سالم باسندوة، غادر دبي للمشاركة في العرس.

وقالت الصحف إن «مشاعل» درست إدارة أعمال في بريطانيا وتعمل مديرة لشركة MBI إحدى شركات مجموعة الجابر جروب القابضة، مشيرة إلى أن العديد من الصحف انتقدت توقيت إقامة الحفل والبذخ، في ظل الظروف والأحداث الجارية في اليمن وحاجته إلى الدعم الاقتصادي للخروج من أزمته.

و«الجابر»، حسبما جاء في وسائل الإعلام رجل أعمال سعودي، من مواليد 1960، من أصول يمنية، هاجر في السبعينات للسعودية وعمل هناك وفتح محل لأدوات البناء هو وأخوته.

وتشير الصحف إلى امتلاك «الجابر» مؤسسة «إم بي آي» التي تحوي استثمارات في أوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية، وتضم المجموعة شركة «جداول» العالمية العقارية العملاقة، و60 فندقا حول العالم.

وتقدر ثروة «الجابر» بـ7 مليارات دولار وفق تصنيف مجلة «فوربس» الأمريكية في 2013، ويعتبر ثالث أغنى رجل في السعودية في قائمة تضم 30 رجلًا، وفقا لما ذكرته المصادر، وقدم العديد من المنح الدراسية في بعض المؤسسات التعليمية التي تعتبر من بين الأفضل في العالم عن طريق مؤسسته الخاصة «مؤسسة إم بي آي الخيرية».

ويعد «الجابر»، وفقا لما تداولته المصادر الصحفية، الراعي المؤسس لمعهد الشرق الأوسط للدراسات الإفريقية والشرقية في لندن، وقدم تبرعات سخية لإنشاء مبانٍ جديدة لكلية دار الحكمة في جدة، ويوجد في كلية كولربس كريستي في المملكة المتحدة في جامعة أكسفورد مبنى يحمل اسمه، كما يحمل اسمه عدة مدرجات في عدة جامعات أوروبية عريقة.

ويملك «الجابري» مجموعة «أجوا» وهي واحدة من أكبر شركات الأغذية في الشرق الأوسط، إضافةً إلى شركة «كونتينتوال» الدولية لخدمات حقول النفط، وإدارة الموارد النفطية والتي لها مكاتب في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وفقا للمصادر الصحفية.