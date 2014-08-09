حزب الكرامة يطالب القوى السياسية بالتكاتف لإنجاح العمل في مشروع قناة السويس

دعا حزب الكرامة برئاسة المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة، القوى السياسية الوطنية والحركات والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني المعنية للتكاتف جميعا والمساهمة بكل ما تستطيع أن تقدمه من أطروحات وخدمات وحملات تطوع لإنجاح العمل في مشروع قناة السويس الجديدة.

وأكد حزب الكرامة فى بيان له اليوم دعمه الكامل لمشروع قناة السويس الجديدة، ومشروع تنمية محور قناة السويس، باعتبارهما قاطرة لمشروعات قومية تستحقها مصر، لتبدأ طريقها نحو نهضة تليق بتضحيات شعبها ودماء شهدائها وثورتها العظيمة.

وقال حزب الكرامة فى بيانه انه يتابع بعميق الاهتمام، تلك الخطوة الواثقة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بإطلاق مشروع حفر قناة السويس الجديدة، بكل ما تجسده تلك الخطوة من آمال وطموحات تنموية منتظرة، وما تحمله من دلالات بأن مصر تمضى قدما وفق رؤية طامحة تستفيد من المميزات الطبيعية التي منحها الله لمصر، وتضع أمام الشعب مشروع وطني قومي كبير يعبر به إلى المستقبل.

وقال البيان إن حزب الكرامة وهو يثمن إطلاق مشروع القناة الجديدة، يطمح في أن تنعكس عوائد هذا المشروعات والمشروعات القومية المتصلة به، بشكل مباشر، على الشعب المصري، الذي سالت دمائه وعرقه في قناة السويس قبل أن تغمرها المياه، منذ عشرات السنين.

وأضاف أن قناة السويس وما ارتبط بها من معارك الاستقلال الوطني، إنما تشكل جانبا مهما في الوجدان الشعبي والذاكرة الوطنية، ولعل تصدى القوى الوطنية والقوات المسلحة لمشروع بشأن قناة السويس، والذي كان يهدف إلى السيطرة على تلك البقعة الغالية والإستراتيجية من أرض الوطن، دليل على أن التعامل مع قناة السويس، واعتبارات الأمن القومي فيها، سيظل هي أحد ركائز الاستقلال الوطني والأمن القومي لمصر.

وأشار إلى أن مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ المشروع خلال عام واحد فقط، بدلا من 3 سنوات، وإسناد العمل في مشروع القناة الجديدة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركات الوطنية المصرية، وطرح أسهم لتمويل مشروع إنشاء قناة السويس الجديدة للمصريين فقط، ومراعاة اعتبارات الأمن القومي في تلك المنطقة، إنما يعكس حرص القيادة السياسية على إنجاز ذلك المشروع القومي الكبير في أسرع وقت وبما يحفظ لمصر استقلالها الوطني.

ويعتبر حزب الكرامة أن الهدف المباشر لمشروع قناة السويس الجديدة الذي يتلخص في زيادة حركة الملاحة الدولية للمجرى الملاحي وتقليص زمن عبور السفن، يفتح الباب لجملة أهداف متصلة به أبرزها زيادة الدخل القومي، وتوفير آلاف فرص العمل في المدن الصناعية المنتظر إنشاؤها على ضفاف القناة، وكذلك مشروعات الاستزراع السمكي، ومشروعات الخدمات البحرية، والمشروعات السياحية، ويتطلع حزب الكرامة إلى أن يحظى مشروع تنمية محور قناة السويس بنفس الاهتمام والحرص على الانجاز، ليسير المشروعين بالتوازي في مدى زمني واحد، بما يتيح تعظيم العائد منهما.

أ ش أ