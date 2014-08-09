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رئيس فيورنتينا: كوادرادو طلب الرحيل

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رئيس فيورنتينا: كوادرادو طلب الرحيل رئيس فيورنتينا: كوادرادو طلب الرحيل

(إفي): قال رئيس نادي فيورنتينا دييجو ديلا فالي إنه لا يمكنه منع لاعبه الكولومبي خوان جييرمو كوادرادو من الرحيل عن صفوف النادي، وفقا لشبكة (سبورت ميدياسيت) الإيطالي.

وأشار المصدر إلى أن رئيس النادي أكد أنه لا يمكنه منع كوادرادو "لأنه طلب بنفسه الرحيل هذا الصيف".

ومن جانبها أوضحت صحيفة (آس) الأسبانية أن ديلا فالي التقى بكوادرادو الجمعة للتعرف على خططه المستقبلية، نظرا لما يتردد حول اهتمام عدة أندية باللاعب، بينها برشلونة ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ.

وأضافت الصحيفة أن لاعب الوسط كان صادقا خلال اللقاء وأكد له "أود الرحيل"، مؤكدة أن محاولات رئيس النادي في إقناعه بمشروع فيورنتينا باءت بالفشل.

وأكد المصدر أن الجانبين اتفاقا على إبرام اتفاق مع النادي الذي يرضي تطلعات اللاعب وفيورنتينا على حد سواء خلال فترة تتراوح بين سبعة وعشرة أيام.

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